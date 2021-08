Stadt Weingarten greift auf mobiles Impfangebot zurück

Damit eine Gesellschaft eine Grundimmunität gegen das Covid-19-Virus herstellen kann, bedarf es der Impfbereitschaft einer überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung. Doch nicht alle Bevölkerungsgruppen werden von den Impfangeboten in Impfzentren erreicht. Um speziell vulnerable Personenkreise zu erreichen, griff die Stadt Weingarten nach eigenen Angaben auf das kostenfreie mobile Impfangebot des Landkreises zurück.

So konnte die Stadt mittels einer konzentrierten Impfaktion an jeweils zwei Standorten mehr als 100 zusätzliche Impfdosen verteilen. Bei der Impfaktion am vergangenen Montag, 9. August, in der örtlichen Obdachlosenunterkunft machte sich Manne Lucha, baden-württembergischer Minister für Soziales, Gesundheit und Integration sowie Ravensburger Landtagsabgeordnete der Grünen, im Rahmen seiner Sommertour selbst ein Bild und bedankte sich beim örtlichen Ärzteteam sowie den städtischen Verantwortlichen für diese Aktion.

„Nur mit einer möglichst hohen Impfquote werden wir die Pandemie besiegen können“, sagte Lucha. „Ich bin deshalb allen, die bei unserer Impfkampagne mitmachen, sehr dankbar. Sei es in den Impfzentren oder in den mobilen Impfteams. Auch den Verantwortlichen der Stadt Weingarten, die unsere Kampagne aktiv unterstützen, gilt mein Dank und meine Anerkennung“. Lucha weiter: „Wer sich impfen lässt, schützt sich selbst und andere. Wer sich impfen lässt, übernimmt Verantwortung für sich und für die ganze Gesellschaft.“