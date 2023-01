Stadt Weingarten empfängt Sternsinger

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Namen der Stadt Weingarten hat Bürgermeister Alexander Geiger am 2. Januar eine Gruppe Sternsinger empfangen. Die „Heiligen Drei Könige“ zogen vom 2. bis 5. Januar von Haus zu Haus, sammelten Spenden für Kinder in Not und brachten den Bürgerinnen und Bürgern Gottes Segen.

Mit einem großen Dankeschön, Quarkbällchen und Süßigkeiten hat Bürgermeister Alexander Geiger die als Heilige Drei Könige verkleideten Kinder und ihre Begleiter der katholischen Kirchengemeinden vor dem Rathaus begrüßt. Die Aktion Dreikönigssingen stand in diesem Jahr unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“. Die Spenden werden Kindern zugutekommen, die körperliche und seelische Gewalt erfahren. Wie die Weltgesundheitsorganisation schätzt, sind eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt – das ist jedes zweite Kind.