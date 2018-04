Stadt warnt vor Anzeigen-Abzocke

Die Vorgehensweise ist nicht neu und taucht doch in regelmäßigen Abständen immer wieder auf: Dubiose Verlage verkaufen per Telefon Anzeigen für zweifelhafte Publikationen. Im März dieses Jahres meldete sich bei einem Weingartener Unternehmen ein Verlag namens BMV und bot ihm eine Anzeige in einer sogenannten „Bürgerinformationsbroschüre“ an. Das Unternehmen war jedoch misstrauisch, lehnte ab und informierte darüber die Stadt Weingarten.

Bekannte Vorgehensweise

Und wie die weiß, ist das kein Einzelfall. „Bereits in der Vergangenheit haben vorgebliche Verlage versucht, Werbeaufträge für vermeintlich städtische Publikationen einzutreiben“, heißt es in einer Stellungsnahme der Pressestelle. „Sie behaupten häufig, im Auftrag der Mediaprint Infoverlag GmbH zu handeln, oder treten mit teils ähnlich klingenden Namen auf.“ Das Perfide daran: Mit der Mediaprint Infoverlag GmbH arbeitet die Stadt unter anderem bei der Bürgerinformation „Wegweiser Weingarten“ zusammen.

Bei der Polizei liegen diesbezüglich derzeit keine Hinweise oder Anzeigen vor, wie Polizeisprecher Markus Sauter auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte. Doch ist auch der Polizei diese Masche nicht unbekannt. „Die übliche Vorgehensweise ist nicht neu und taucht in regelmäßigen Abständen auf“, heißt es in der Polizeierklärung. „In der Hauptsache kleinere und mittelständische Gewerbebetriebe werden auf diese Art und Weise angeschrieben oder telefonisch kontaktiert, um eine Anzeige zu generieren.“ Dabei handele es sich meist nicht um eine einmalige Anzeigenschaltung, sondern um Anzeigen in mehreren Ausgaben, so die Polizei weiter. Dies falle allerdings nur beim aufmerksamen Durchlesen des Kleingedruckten auf. In diesem Zusammenhang verweist die Polizei auf eine Warnung des Internetportals „verbraucherschutz.de“.

Dort wird vor einem Formular für einen Anzeigenauftrag des „Verlags für Mediengestaltung“ gewarnt, der ebenfalls für Anzeigen in einer Bürgerinformationsbroschüre wirbt. 359 Euro soll die Anzeige kosten. Aber erst im Kleingedruckten erkennt man, dass die Laufzeit zwei Jahre beträgt und insgesamt vier Ausgaben geplant sind. Dieser Verlag hat inzwischen seinen Namen geändert und firmiert nun unter „Verlag für Printmediengestaltung“ – mit derselben Masche.

Die Stadt Weingarten bittet daher Anzeigenkunden vor Vertragsabschluss sorgfältig darauf zu achten, dass ihnen Produkt, Konditionen und Vertragspartner bekannt sind beziehungsweise dass der Anfrage ein seriöses Anschreiben der Stadt mit einem städtischen Ansprechpartner zugrunde liegt. Aktuell seien von städtischer Seite keine Publikationen mit Werbeakquise geplant.