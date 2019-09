Stadt verlängert Vertrag mit TWS

Um weitere 30 Jahre hat die Stadt Weingarten ihren Konzessionsvertrag mit den Technischen Werken Schussental (TWS) für die städtische Wasserversorgung verlängert. Aus der Konzessionsabgabe erzielt die Stadt jährliche Einnahmen von rund 275 000 Euro.

Derzeit erneuert die TWS Netz abschnittweise das 384 Kilometer lange Leitungsnetz für mehr als 13 000 Hausanschlüsse. Die größte Baumaßnahme der jüngeren Vergangenheit war die Erneuerung des Hochbehälters Bockstall. Er ist einer von fünf Hochbehältern, die aus drei Trinkwasserquellen gespeist werden. Für die nächsten Jahre will das Versorgungsunternehmen nach eigenen Angaben rund 2,48 Millionen Euro in die Anlagen und Netze in Weingarten investieren.

Der Gemeinderat hat am Montag in nicht öffentlicher Sitzung der Vertragsverlängerung bis 2048 einstimmig zugestimmt, teilte Bürgrmeister Alexander Geiger zu Beginn der öffentlichen Sitzung mit.

Die TWS Netz, an der die Stadt als Gesellschafter beteiligt ist, sei ein kompetenter und verlässlicher Partner für eine sichere und umweltverträgliche Trinkwasserversorgung in Weingarten, erklärte Geiger. Helmut Hertle, Geschäftsführer der TWS Netz, verwies auf die laufenden Investitionen des Unternehmens in die Netze und Anlagen der Wasserversorgung. „Als regionales und ökologisch ausgerichtetes Unternehmen möchten wir einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität vor Ort, aber auch für die Umwelt im Ganzen leisten“, so TWS- Geschäftsführer Andreas Thiel-Böhm.