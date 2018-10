Stadt verkauft Wärmeanlagen an TWS

Nach dem Straßenlaternennetz verkaufen die Städte Ravensburg und Weingarten jetzt auch ihre Wärmeanlagen an die Technischen Werke Schussental (TWS). Der Weingartener Gemeinderat fasste den Grundsatzbeschluss in seiner Sitzung am Montagabend, das Ravensburger Stadtparlament befindet kommende Woche darüber.

Der genaue Preis muss noch ermittelt werden, die Weingartener Stadtverwaltung rechnet allerdings mit einer knappen Million Euro Einnahmen für die 31 Anlagen zur Wärmeerzeugung, die sich in größeren öffentlichen Einrichtungen finden, etwa in Schulen, dem Kultur- und Kongresszentrum, im Schlössle, im Kornhaus oder der Bücherei. Zunächst ausgenommen werden sollen Anlagen, die noch einen Restbuchwert haben, weil das steuerlich günstiger sei, erklärte Kämmerer Daniel Gallasch.

Thomas Brooch von den TWS erläuterte die Vorteile für die Stadt Weingarten, wenn die TWS im Rahmen der Spartenintegration auch die Wärmeanlagen übernehmen. Investitionen in die Sanierung der teils in die Jahre gekommenen Anlagen müssten künftig nicht mehr aus dem Vermögenshaushalt der Stadt Weingarten finanziert werden: Allein in den kommenden drei Jahren stehen in sechs Wärmeanlagen Modernisierungsmaßnahmen für eine Million Euro an, in den fünf Jahren darauf sind weitere acht Heizanlagen fällig (für 0,65 Millionen Euro nach jetziger Schätzung).

Wenn die TWS die Wärmeanlagen (plus zwei Photovoltaikanlagen am Bauhof und der Requisitenhalle) übernehmen, entfalle somit das Betriebsrisiko mit unvorhersehbaren Belastungen des städtischen Haushalts. Die TWS werben zudem mit einem transparenten und einheitlichen Preissystem, das für die Stadt Weingarten „planbar und einfach überprüfbar“ sei. Der kommunale Nahversorger mit Sitz in Ravensburg überwacht die Anlagen und wartet sie durch einen Bereitschaftsdienst. So soll die Versorgungssicherheit bei Störungen verbessert werden. Aufgrund der steigenden Komplexität solcher Anlagen seien Hausmeister an Schulen zudem manchmal nicht mehr in der Lage, Störungen selbst effektiv zu beheben, meinte Brooch. Bei den TWS gebe es hingegen Spezialisten für Wärme (oder auch Kälte). Ziel der TWS sei es außerdem, die Energieeffizienz der Anlagen deutlich zu steigern. „Weniger Brennstoffe, weniger CO2, weniger Kosten“, laute der Plan.

Im Weingartener Gemeinderat gab es trotzdem auch Kritik am geplanten Verkauf. Der Fraktionschef der Freien Wähler, Horst Wiest, meinte: „Die Anlagen werfen Geld ab, und wir geben sie her. Ist das sinnvoll?“ Zudem fragte er, ob die TWS personell überhaupt in der Lage seien, die Mehrarbeit zu stemmen. Claus Keßel, Fraktionsvorsitzender der Grünen und Unabhängigen, sagte: „Wir sind sehr unzufrieden mit der Vorlage, sie geht nicht ins Detail. Was ist zum Beispiel mit dem frei werdenden Personal bei der Stadt?“ Die Grünen würden zwar voll und ganz hinter der Spartenintegration stehen, wollten aber mitgenommen werden. SPD-Fraktionschef Udo Mann störte, dass in der Verwaltungsvorlage nur die Vorteile, nicht aber die Nachteile dargestellt worden seien.

Bürgermeister Alexander Geiger bemühte sich, die Sorgen zu zerstreuen. Schließlich verkaufe die Stadt die Anlagen nicht an irgendwen, sondern an die TWS, an denen die Stadt Weingarten selbst zu 32,2 Prozent beteiligt ist. Personal müsse die Stadtverwaltung wegen des Verkaufs nicht abbauen. Denn gerade bei den technischen Mitarbeitern seien so viele Überstunden angefallen, dass diese nun endlich abgebaut werden könnten beziehungsweise keine neuen anfallen würden. „Dadurch sparen wir auch Geld.“ Der Rat stimmte dem Vorhaben schließlich bei drei Enthaltungen zu.