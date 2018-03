Die Stadt Weingarten sucht Bürger, die als Schöffen in der Erwachsenengerichtsbarkeit oder als Jugendschöffen ehrenamtlich tätig sein wollen. Bewerbungen werden laut Pressemitteilung bis zum 6. April entgegengenommen.

Unter einem Schöffen versteht man einen ehrenamtlichen Richter, der, ohne eine juristische Ausbildung zu haben, während der Hauptverhandlung ein Richteramt in vollem Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie ein Berufsrichter bekleidet. Gemeinsam mit den Berufsrichtern entscheiden sie über Schuld und Strafe des Angeklagten. Die Beteiligung von ehrenamtlichen Laienrichtern in der Strafjustiz ist ein wichtiges Element des demokratischen Rechtsstaates, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie stärkt das Vertrauen der Bürger in die Strafjustiz und trägt zu einer Rechtsprechung bei, die lebensnah ist. Die Schöffen bilden in dieser Weise ein Bindeglied zwischen Staat und Bürger. Dementsprechend erfüllt der Schöffe eine verantwortungsvolle Aufgabe.

Bewerber müssen hohe Leistungsfähigkeit mitbringen

Die Bewerber müssen zwischen 25 und höchstens 69 Jahre alt sein. Sie müssen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und gut Deutsch sprechen. Jugendschöffen sollten außerdem Erfahrungen im Bereich der Jugenderziehung mitbringen. Schöffen üben eine verantwortungsvolle Tätigkeit aus, da ein Urteil immer ein Eingriff in das Leben eines anderen Menschen bedeutet. Daher müssen die Bewerber ein hohes Maß an Unparteilichkeit, Selbstständigkeit, aber auch geistige und körperliche Leistungsfähigkeit mitbringen, teilt die Stadtverwaltung mit. Juristische Kenntnisse sind für das Amt nicht erforderlich.

Die Stadtverwaltung Weingarten bittet alle interessierten Bürger, sich bis zum 6. April über das Bewerberformular zu bewerben. Das Bewerbungsformular ist auf der städtischen Homepage oder in der Infothek im Erdgeschoss des Rathauses, Kirchstraße 1, erhältlich. Der Gemeinderat beschließt daraufhin eine Vorschlagsliste, die an das Amtsgericht Ravensburg übermittelt wird. Die Bewerbungen für das Amt als Jugendschöffe werden an den Jugendhilfeausschuss übermittelt.