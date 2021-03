Stadt sucht Mitwirkende für „Tage der Demokratie“

Die „Weingartener Tage der Demokratie“ sollen im Herbst ein starkes Zeichen für Demokratie, Vielfalt und Toleranz im Stadtgebiet setzen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Viele Aktionen und meist kostenfreie Programmpunkte sollen im Veranstaltungszeitraum Besucherinnen und Besucher analog und digital dazu einladen, sich mit den demokratischen Grundwerten auseinanderzusetzen.

Lebt von örtlichen Impulsen

Ob Klezmer-Konzert zum Gedenken der Opfer des Attentats in Halle oder eine Podiumsdiskussion zur unterschätzten Gefahr des Rechtsextremismus mit dem Innenpolitiker Benjamin Strasser – die Bandbreite an Veranstaltungsformaten und Akteuren sei breit gefächert und lebe von den Impulsen und Ideen der örtlichen Initiativen, Vereine und Gruppierungen, schreibt die Stadtverwaltung weiter.

Das Format, das einst aus einer Idee zu einem Fachtag entstand, habe sich inzwischen bewährt und biete in diesem Jahr bereits zum vierten Mal eine Plattform der Begegnung, des Austausches und des Dialogs – unter den jeweiligen Corona-konformen Bedingungen.

Weitere Partner einladen

In diesem Jahr wollen die Initiatoren demnach einen neuen Weg gehen und nicht nur eine Plattform für bereits feststehende Formate rund um den Themenbereich „gelebte Demokratie in Weingarten“ anbieten, sondern weitere Partner und Akteur einladen, gemeinsam mitzuplanen und den Tagen der Demokratie 2021 eine Form zu geben. Bis auf den Zeitraum, welcher wieder in die erste Oktoberhälfte fallen wird, seien die meisten Programmpunkte noch offen.

Alle örtlichen Organisationen, Vereine, Gruppen und Institutionen, die eine Veranstaltung in der zweiten Jahreshälfte planen, die dem Themenbereich Demokratie, Vielfalt und Toleranz zuzuordnen ist oder die die Veranstaltungsreihe aktiv mitgestalten wollen, könnten sich mit den Initiatoren bis einschließlich 12. März in Kontakt setzen.