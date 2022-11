Stadt sucht ehrenamtliche Wohnungslotsen

Die Stadt Weingarten sucht derzeit nach ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürger die über ein gutes Netzwerk verfügen, Spaß an der interkulturellen Begegnung haben und einer geflüchteten Familie zu ihrem Traum von den eigenen vier Wänden verhelfen möchten.

Wohnraum ist ein knappes Gut in Weingarten. Speziell für Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund entwickelt sich solch eine Wohnungssuche oft zum Spießrutenlauf: Bewerbungen werden erst gar nicht beantwortet, rassistische Parolen durch das Telefon gebrüllt. An dieser Stelle setzt das Projekt „Wohnungslotsen“ an, das die Stadt Weingarten im Frühjahr 2022 als erfolgreichen Pilot gestartet hat und das in wenigen Wochen in die zweite Runde gehen soll.

Hierfür sucht die Stadt nun ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger, die sich vorstellen könnten, einer geflüchteten Familie bei ihrer Suche nach Wohnraum als Patin oder Pate zur Seite zu stehen. Die Schulungen finden an vier Terminen im Dezember und Januar statt.

Interessierte mit interkulturellem Fingerspitzengefühl können sich bei der städtischen Projektkoordinatorin im Bereich Flüchtlingsarbeit, Alexandra Pick, via E-Mail an a.pick@weingarten-online.de oder telefonisch unter 0751/405 250 melden.