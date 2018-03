Stadt schuldet Dreiländerklinik halbe Million Euro

Auf die Stadt Weingarten kommen weitere massive finanzielle Verpflichtungen zu. Noch immer stehen Zahlungen des 14-Nothelfer-Krankenhauses an die Dreiländerklinik in Ravensburg aus. Wie die „Schwäbische Zeitung“ aus gut unterrichteten Kreisen weiß, handelt es sich wohl um rund 500000 Euro. Forderungen, die noch aus der Zeit vor der Übernahme des Weingartener Krankenhauses durch das Klinikum Friedrichshafen stammen.

Daher sieht sich Johannes Weindel, Geschäftsführer des Klinikums Friedrichshafen, trotz Rechtsnachfolge nicht in der Pflicht, die Ausstände zu begleichen. „Rein juristisch stimmt das. Aber das war vor unserer Zeit. Das sind Altlasten, die die Stadt betreffen. Da gibt es auch Garantien der Stadt“, erklärt Weindel, der die Höhe der möglichen Zahlungen nicht kommentieren wollte.

Auf Nachfrage bei der Stadt bestätigte Pressesprecherin Jasmin Bisanz Verbindlichkeiten ohne konkret zu werden. Da die Summe noch verhandelt werde, könne man zum jetzigen Zeitpunkt keine genauen Zahlen nennen. „Im Übernahmevertrag wurde geregelt, dass bekannte Altforderungen von der Stadt zu tragen sind“, bestätigt Bisanz. Das Klinikum Friedrichshafen sei in Abstimmung mit der Stadt Weingarten als Rechtsnachfolger in konstruktiven Verhandlungen mit der Dreiländerklinik über das weitere Vorgehen bezüglich der ausstehenden Zahlungen.

Erst vor wenigen Tagen, am 24. Juni, hatte die Dreiländerklinik Ravensburg angekündigt, das Ambulante Operationszentrum (AOZ) in Weingarten zum Verkauf auszuschreiben. In der Pressemitteilung hieß es damals, dass hauptsächlich „mangelnde Auslastung“ und „nicht zustande gekommene Synergien“ für die wirtschaftliche Schieflage verantwortlich seien.

Von der Dreiländerklinik in Ravensburg gab es trotz mehrfacher Nachfrage diesbezüglich keine Stellungnahme. „Mir sind die Hände gebunden. Wir befinden uns in einem juristischen Verfahren und daher können wir dazu nichts sagen“, erklärt Constanze Baumgart von der Medien- und PR-Agentur „dictum law communications“, welche die Insolvenzverwaltung der Dreiländerklinik gegenüber Medien vertritt. Allerdings betonte Weindel vom Klinikum Friedrichshafen, dass mit den Synergien nicht die Zusammenarbeit mit dem 14-Nothelfer-Krankenhaus in Weingarten gemeint sei.

Auch dementierte er die Frage, ob die ausstehenden Zahlungen mitverantwortlich für die finanzielle Misere und der damit verbundenen Insolvenz der Dreiländerklinik seien. „Das kann nicht sein“, sagt der Friedrichshafener Klinikchef, der durch den anstehenden Verkauf des AOZ kaum Veränderungen für das 14-Nothelfer-Krankenhaus erwartet: „Da passiert gar nichts. Für uns sind keine Auswirkungen erkennbar. Wie sich das weiterentwickelt werden wir sehen.“

Schließlich beziehe sich die Kooperation auf den stationären Bereich und die stationäre Versorgung. Ambulant operierte Patienten des AOZ kämen praktisch nicht ins 14-Nothelfer-Krankenhaus, um sich stationär versorgen lassen. Auch sorgt sich Weindel nicht vor abwandernden Ärzten. „Es geht um den Verkauf des AOZ, also zwei bis drei ambulante OP-Räume. Die Praxen und operierenden Ärzte bleiben“, sagt er.

Kauft das Klinikum das AOZ?

Man führe gute Gesprächen mit der Dreiländerklinik und habe Vertrauen in die Verantwortlichen. Auch eine mögliche Übernahme des AOZ durch das Klinikum Friedrichshafen will Weindel nicht ausschließen. „Das muss man abwarten, dazu kann ich nicht viel sagen. Grundsätzlich sind wir nicht abgeneigt“, sagt der Häfler Geschäftsführer.

Auch diesbezüglich gab es von der Dreiländerklinik keine Stellungnahme. „Alle Gespräche mit möglichen Interessenten sind vertraulich“, erklärt Baumgart. Allerdings war bereits in der Pressemitteilung vom 24. Juni angekündigt worden, dass Gespräche mit potentiellen Investoren zügig durchgeführt werden sollen. Man rechne gegen Ende Juli mit ersten Ergebnissen, hieß es. „Es gibt bereits vor dem offiziellen Beginn der Suche nach einem neuen Betreiber ernsthafte Interessenten“, ließ Sanierungsgeschäftsführer Guntram Fischer damals verlauten.

Die Geschichte des 14-Nothelfer-Skandals