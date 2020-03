Stadt ruft Facebookgruppe für Nachbarschaftshilfe ins Leben

Weingarten (sz) - Die Stadt Weingarten hat laut eines Presseberichts auf Facebook unter dem Namen „Nachbarn helfen Weingarten“ eine Gruppe für Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen, die schnell und pragmatisch ehrenamtliche Hilfsangebote mit Hilfesuchenden verbindet.

Dynamische Entwicklung

Durch die dynamische Lageentwicklung der Verbreitung des Coronavirus würden in den kommenden Tagen und Wochen immer mehr Bürger unter Quarantäne Hilfe von außen benötigen, so das Schreiben weiter. Nicht jeder Betroffene werde dabei die Möglichkeit haben, auf Familienmitglieder oder Bekannte zurückzugreifen.

Auf der anderen Seite zeigten sich immer mehr Bürger solidarisch und bieten älteren oder erkrankten Menschen ihre Hilfe und Unterstützung an. Um beide Gruppen schnell und pragmatisch in Kontakt zu bringen, hat die Stadt unter dem Namen „Nachbarn helfen Weingarten“ eine Facebookgruppe für Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen. Die Seite wird über das Stadtmarketing betrieben.

Gemeinschaft und Solidarität wichtig

„In Ausnahmesituationen wie diesen kommt es auf die Gemeinschaft und Solidarität innerhalb der Stadtgesellschaft an“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Ob Gassi gehen, Kinder betreuen oder einen Einkauf erledigen – Ziel der Facebook-Seite ist es, Anbietern und Hilfesuchenden eine niedrigschwellige Kommunikationsplattform zu bieten und ein städtisches Netzwerk der Hilfe aufzubauen. Jeder könne der Gruppe „Nachbarn helfen Weingarten“ kostenfrei beitreten und erhalte die Möglichkeit auf privater Ebene aktiv zu werden und sozial zu handeln.

Das Netzwerk ist in erster Linie in den Sozialen Medien aktiv. Für Menschen, die keinen Facebook-Zugang haben, ist das Team des Stadtmarketings von Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 0751 / 405358 oder per E-Mail an nachbarnhelfen@weingarten-in.de erreichbar.

Die Stadt appelliert an alle Nutzer und Anbieter bei Nutzung der Plattform auf die persönliche Sicherheit zu achten, was insbesondere die Herausgabe persönlicher Daten betrifft sowie persönliche Vorkehrungen zu treffen, um einer möglichen Ansteckung vorzubeugen. Alle Angebote auf der städtischen Plattform erfolgen auf unentgeltlicher und ehrenamtlicher Basis. Die Stadt übernimmt keinerlei Haftung.

Studenten engagieren sich ebenfalls

Ebenfalls Hilfe bietet die Internetseite „Studis für WGT unter der Adresse https://studis-fuer-wgt.de/coronahilfe sowie Telefon 01590 / 8161496 an. Mit Hilfe eines Formular kann man seinen Hilfsbedarf anmelden oder seine Hilfe anbieten.