Stadt ertappt Müllsünder auf frischer Tat

Die Stadt Weingarten kämpft gegen wilde Müllablagerungen, teilt die Stadtverwaltung mit. In einer konzertierten Aktion habe die Stadt kürzlich Personen kontrolliert, die unerlaubt ihre Gelben Säcke auf dem Festplatz abgelegt haben. 14 davon müssen mit einer Anzeige und zum Teil empfindlichen Bußgeldern rechnen.

Am Samstag sind zwischen 8.30 und 15.30 Uhr Dutzende von Autofahrern und Fußgängern auf den Weingartener Festplatz gekommen, um ihre Gelben Säcke zu entsorgen. Die meisten hätten rechtzeitig erkannt, dass die Abgabe nicht stattfindet, und seien umgekehrt, so die Stadt. Einige jedoch hätten die entsprechenden Hinweisschilder ignoriert und seien auf frischer Tat ertappt worden.

Informationen der Stadt zu folge hätten zwei Mitarbeiter der Stadtverwaltung im besagten Zeitraum die Personalien von insgesamt 14 Personen aufgenommen, die einen oder mehrere Müllsäcke ordnungswidrig vor die Container am Festplatz gelegt hatten. Die Kontrollierten hätten sich größtenteils einsichtig gezeigt. In einem Fall aber habe die Polizei hinzugerufen werden müssen. Die Müllsünder würden nun angezeigt. Zudem mussten sie ihre Säcke wieder mit nach Hause nehmen. Insgesamt werden Bußgelder in Höhe von rund 2000 Euro fällig, die illegale Ablage von 25 Müllsäcken konnte verhindert sowie zahlreiche weitere potentielle Müllsünder erfolgreich abgeschreckt werden, führt die Stadtverwaltung weiter aus.

Bereits am Tag zuvor habe das Team des Vollzugsdienstes zwei Personen in der Lazarettstraße zur Rede gestellt, die zuvor widerrechtlich einen oder mehrere Gelbe Säcke abgelegt hatten. Auch sie würden angezeigt, die Summe des Bußgeldes beträgt hier 250 Euro.