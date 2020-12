Stadt dankt ihren Verschönerern mit einem Weingarten-Gutschein

Statt mit einem persönlichen Treffen hat sich die Stadt Weingarten in diesem Jahr bei allen Paten des Projekts „Ein Stück Weingarten“ via Brief bedankt.

Wegen der Corona-Pandemie musste laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung der traditionelle Austausch mit den engagierten Bürgerinnen und Bürgern im Amtshaus ausfallen. Die Stadtverwaltung habe den knapp 40 Patinnen und Paten des Projekts „Ein Stück Weingarten“ als Zeichen für deren vorbildliches Engagement daher einen Weingarten-Gutschein geschickt. „Im Rahmen des Patenschaftsprojekts ,Ein Stück Weingarten‘ setzen Sie sich für eine nachhaltig saubere und schöne Stadt mit hoher Aufenthaltsqualität ein“, so Oberbürgermeister Markus Ewald in seinem Dankesbrief.

Die Gruppe „Bürger in Kontakt“ hat das Patenschaftsprojekt vor mehr als zehn Jahren ins Leben gerufen: Seither räumen Ehrenamtliche Müll auf Wegen, Treppen, Plätzen und an Brunnen weg, mähen kleine Rasenflächen, kümmern sich um Obstbäume oder pflegen Bildstöcke. Unterstützt werden sie vom städtischen Baubetriebshof.

Auch in der Pandemie sind weitere Helfer willkommen. Alle Teilnehmer erhalten eine kurze Einführung, gestalten ihren Einsatz aber individuell. Interessierte können sich bei Walter Reichmann von „Bürger in Kontakt“ unter Telefon 0751 / 43532, oder per E-Mail an bik.wgt@web.de melden.