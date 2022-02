Stadt bietet Ferienbetreuungen für Grundschulkinder an

Auch in diesem Jahr wird wieder eine Ferienbetreuung für Grundschulkinder angeboten, die in Weingarten wohnen oder hier die Schule besuchen. Das berichtet die Stadt Weingarten in einer Pressemitteilung. Die Eltern der Schüler, die zwischen 6 bis 10 Jahre alt sind, haben bereits ein Informationsschreiben erhalten. Darin stehen alle wichtigen Punkte wie die Daten, Uhrzeiten und Orte der Betreuung. Die Stadt Weingarten bietet sowohl eine Ganztagesbetreuung als auch eine Halbtagesbetreuung an. Die Ganztagesbetreuung wird von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr stattfinden, während die Halbtagesbetreuung von 7.30 bis 13 Uhr angeboten wird. Bei beiden Betreuungsarten ist das Mittagessen inklusive. In folgenden Zeiträumen gibt es ein Betreuungsangebot: Osterferienbetreuung: 19. April bis 22. April, Pfingstferienbetreuung: 7. Juni bis 10.Juni, Sommerferienbetreuung: 29. August bis 9. September, Herbstferienbetreuung: 31. Oktober bis 4. November.

Außerdem gibt es für Kinder, die im September eingeschult werden, ein zusätzliches Betreuungsangebot in einem Zeitraum vom 12. bis 14. September. Es handelt sich hierbei um eine Halbtagesbetreuung inklusive Mittagessen. Das Informationsschreiben und die Anmeldebögen können auch bei der Abteilung für Familie und Soziales (Telefon 405 178) angefordert werden. Um entsprechend planen zu können, bittet die Stadtverwaltung die Eltern, die Anmeldebögen rechtzeitig bis zum genannten Zeitpunkt abzugeben Anmeldefristen: Osterferienbetreuung: 10. März, Pfingstferienbetreuung: 30. April, Sommerferienbetreuung: 1. Juli, Herbstferienbetreuung: 16. September.