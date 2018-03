Stadt bietet Ferienbetreuung für Schulkinder an

Um berufstätige Eltern zu entlasten, bietet die Stadt Weingarten in den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien wieder Ferienbetreuungen für Grundschulkinder an.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres wurden die Eltern über dieses Angebot informiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. In den Ferien ist jeweils eine Halbtages- oder Ganztagesbetreuung möglich. Mittagessen ist inklusive. In den Osterferien ist die Betreuung vom 26. März bis zum 6. April, in den Pfingstferien vom 22. Mai bis zum 25. Mai, in den Sommerferien vom 17. August bis zum 7. September und in den Herbstferien vom 29. Oktober bis zum 2. November.

Wie die Stadt mitteilt, können auch einzelne Wochen gebucht werden. Die Kosten für die Halbtagesbetreuung belaufen sich auf 60 Euro pro Woche, die Kosten für die Ganztagesbetreuung auf 80 Euro pro Woche.