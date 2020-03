Staatschefs aufrütteln und Verfolgten Mut zusprechen

Jedes Jahr findet ein von der Nichtregierungsorganisation Amnesty International organisierter Briefmarathon in Weingarten statt. Ziel ist es laut Pressemitteilung der Schule, junge Menschen für Menschenrechte zu sensibilisieren und die Staatschefs verschiedener Länder durch eine Vielzahl an Briefen aufzurütteln – aber auch den Verfolgten Mut zuzusprechen.

Beim Briefmarathon 2019 hat sich auch das Gymnasium Weingarten beteiligt. Teilgenommen haben die Gemeinschaftskundeklassen 10c und 9a von Lehrer Felix Graf. Die Schüler haben sich für Menschen stark gemacht, die von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind. Während des Briefmarathons im Dezember 2019 wurden insgesamt 73 Briefe an Regierungsrepräsentanten in Mexiko, Weißrussland, Iran, Südsudan und den Philippinen geschrieben.

Die Solidaritätsbriefe der 10c, die anlässlich einer bilingualen Einheit in Gemeinschaftskunde auf Englisch verfasst wurden, gingen direkt an Betroffene und Inhaftierte. Einige Briefe gingen zum Beispiel an Yasaman in den Iran, die gegen das Kopftuchverbot kämpft und zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Andere Schüler schrieben an Emil aus Weißrussland, der wegen vermeintlichen Drogenschmuggels zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde und somit seine Schulausbildung nicht mehr abschließen kann.

Mithilfe der Protestbriefe hatten die Schüler die Möglichkeit, handlungsorientiert für Menschenrechte einzustehen, schreibt die Schule. In einer Gesellschaft wie in Deutschland, in der man das Privileg geschützter Menschenrechte genießt, sollte man diese als hoch geschätztes Gut ansehen und zugleich dafür einstehen, dass andere Menschen die gleichen Rechte erlangen. Für dieses ungewöhnliche Projekt und das große Engagement hat das Gymnasium Weingarten nun eine Urkunde bekommen.