SSV Weingarten gewinnt Welfen-Cup

Beim 21. Internationalen Weingartener Welfen-Cup sind 172 Sportler aus 15 Vereinen um Titel in den Mannschafts- und Einzelwettkämpfen geschwommen. Besonders gut präsentierten sich Marlene Fischer und Tobias Kapp, beide vom TSV Riedlingen, die die besten Einzelleistungen zeigten. Der SSV Weingarten verzeichnete beim Heimwettkampf das beste Mannschaftsergebnis. Mit 66 Podestplätzen in den Einzelwettkämpfen und sieben Staffelerfolgen holte der SSV in der Gesamtwertung mit 321 Punkten den ersten Rang und gewann den Welfen-Cup.

Die beste Schwimmerin des SSV an diesem Tag war Alexandra Jung (Jg. 2002). Alexandra Jung wurde in vier ihrer Einzelstarts mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Sie ließ ihre Konkurrenz über 50m und 100m Brust, sowie 100m und 200m Lagen hinter sich. Bester Schwimmer des SSV war Miguel Müller (Jg. 2009) mit ebenfalls vier Goldmedaillen in all seinen Starts über 50m Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil.

Auch Marc Ruppert (Jg. 2000) konnte sich über einige Medaillen freuen. Er wurde mit dem ersten Platz über 100m und 200m Lagen und 100m Rücken belohnt. Den zweiten Platz gewann er über 100m Schmetterling und Bronze erhielt er über 100m Freistil. In der Gesamtwertung der besten männlichen Leistung über 3x100m schaffte er es auf Platz sechs. Ebenfalls erfolgreich war Emma Müller (Jg. 2006). Sie durfte sich über zwei erste Plätze über 100m Brust und Lagen, zwei zweite Plätze über 100m Schmetterling und 200m Lagen, wie auch über einen dritten Platz über 100m Freistil freuen. Die Gesamtwertung schloss sie mit dem vierten Rang ab.

Ilja Voronkov (Jg. 2002) freute sich über Gold in 100m Brust und Lagen und Silber in 50m und 100m Freistil. Auch in der Gesamtwertung durfte Ilja Voronkov als Dritter das Podium besteigen. Zwei Goldmedaillen über 100m Rücken und Brust und je eine Silber- und Bronzemedaille in ihren Einzelwettkämpfen über 100m und 200m Lagen erzielten Sophie Pfleghar (Jg. 2004). Über eine Gold- , drei Silber- und eine Bronzemedaille freuen durfte sich Antonia Vöhringer (Jg. 2001).

Ähnlich beendete Paul-Lukas Hagen (Jg. 2008) seinen Wettkampftag. Er schloss mit einer Gold-, zwei Silber- und einer Bronzemedaille ab. Für jeweils einen ersten, zweiten und dritten Platz durften Stephanie Thuma (Jg. 2001) und Marlene Neumann (Jg. 2003) das Podium besteigen. Luiz Aschentrup (Jg. 2002) wurde mit einer Goldmedaille und zwei Bronzemedaillen ausgezeichnet.

Über 100m Freistil erzielte Florian Ambrosius (Jg. 2001) einen zweiten Platz und über 100m Brust und Lagen belegte er jeweils den dritten Rang. Inga Hämmerle (Jg. 1994), Jegor Voronkov (Jg. 2004), Christoph Walz und Niclas Kunkel (beide Jg. 2007) gewannen je eine Silber- und eine Bronzemedaille.

Weitere Silbermedaillen gewannen Annabelle Christberger (Jg. 2008), Lillyana Heffungs (Jg. 2007) und Patrick Gebhart (Jg. 2002) über 100m Rücken. Annabelle Christberger zusätzlich eine Silbermedaille über 100m Brust. Mit Bronzemedaillen prämiert wurden Carla Meyer (Jg. 2006), Jana Eiberle (Jg. 2009), Daniela Maurer (Jg. 2004), Anna Spähn (Jg. 2004), Lars Hegele (Jg. 2004) und Steffen Zierhut (Jg. 2003).

Die gute Stimmung erreichte bei den Mannschaftswettkämpfen ihren Höhepunkt. Dichtgedrängt am Beckenrand feuerte das Publikum die Schwimmer ihres Vereins an. Besonders stolz war der SSV Weingarten über seine erfolgreiche Teilnahme an den Staffelwettbewerben. Insgesamt sieben Mannschaften wurden mit Medaillen ausgezeichnet. In der Mannschaftswertung platzierte sich der SSV Weingarten vor dem SV Friedrichshafen und der TG Biberach. Der Siegerpokal und 150 Euro Preisgeld für die beste Mannschaft des Tages ging somit an die Mannschaft des SSV.