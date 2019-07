SSV-Wasserballer verteidigen Titel

In einem spannenden Meisterschaftsfinale der Bezirksliga Süd-/Ostwürttemberg haben die Wasserballer des SSV Weingarten zum Abschluss zwei Siege geholt. Damit hat der SSV die Titelverteidigung perfekt gemacht.

Als amtierender Meister und ausgezeichnet als Mannschaft des Jahres in Weingarten war die Zielsetzung für die Saison wiederum Platz eins. In den letzten zwei Partien mussten die SSVler jedoch berufsbedingt auf ihre beiden Torhüter verzichten und somit die Mannschaft gehörig umgebaut werden.

Beim Auswärtsspiel in Göppingen wurde die Defensive verstärkt und Peter Maier spielte im Tor seine ganze Routine aus. Gemeinsam mit den Centerverteidigern Evgenyi Belov und Ivan Rios Gomez wurde sehr konzentriert verteidigt und Torschüsse nach Möglichkeit unterbunden oder entschärft. Dann wurde kontrolliert nach vorne gespielt und dort zeigte die überragende Offensive mit Emil Baumeister, Karoly Petery und Center Christoph Ruderer ihre ganze Klasse, so dass das schon erste Viertel mit 6:1 gewonnen wurde. Trotz heftiger Gegenwehr der Göppinger ließen die Weingärtler nicht nach und kamen am Ende zu einem ungefährdeten 22:8-Erfolg. Beim abschließenden Spiel gegen den direkten Titelkonkurrenten der SSG Reutlingen/Tübingen würde somit ein Punktgewinn zur Meisterschaft reichen. Die Torhüterposition wurde mit Chrischi Fromm besetzt, sehr defensiv begonnen und das erste Viertel auch dank eines gehaltenen und frenetisch bejubelten Strafwurfes mit 2:0 gewonnen. Das zweite Viertel war mit 6:5 umkämpfter und so ging es mit 8:5 in die Pause. Mit dem Ziel der Titelverteidigung vor Augen, wurde wieder konzentrierter gespielt und letztendlich mit 17:8 gewonnen.

Jetzt stelle sich wie im vergangenen Jahr die Frage, teilten die Weingartener Wasserballer mit, ob der Aufstieg in die Verbandsliga gewagt werden soll oder aufgrund langer Fahrtwege und Abendspielzeiten unter der Woche verzichtet wird.