SSV-Schwimmer holen 33 Medaillen

Beim 40. Ravensburger Sprintpokal ist der SSV Weingarten mit 14 Schwimmern an den Start gegangen. 33 Medaillen holten die Weingartener bei ihren Einzelstarts in den verschiedenen Disziplinen. Siebenmal Gold, 14 Silbermedaillen und zwölf Bronzemedaillen brachten dem SSV letztlich Platz sieben in der Mannschaftswertung.

Erfolgreichster Schwimmer aus Sicht des SSV war Luiz Aschentrup (Jahrgang 2002). Er ließ die Konkurrenz über 50 Meter Rücken, Schmetterling und Freistil sowie 100 Meter Freistil hinter sich. Silber gewann er über 50 Meter Brust und Bronze über 100 Meter Lagen. Miguel Müller (2009) siegte über 50 Meter Freistil und 100 Meter Lagen. Über 50 Meter Brust und 100 Meter Rücken wurde er Zweiter. Der jüngste Schwimmer des SSV, Phillip Walz (2010), holte Gold über 50 Meter Brust und Silber über 50 Meter Freistil. Franziska Pfleghar (2006) verwies ihre Konkurrentinnen über 100 Meter Schmetterling auf die hinteren Plätze.

Gleich vier Silbermedaillen sicherte sich Marlene Neumann (2003). Diese erkämpfte sie sich über 50 Meter Brust und Freistil sowie über 100 Meter Brust und Lagen. Sehr erfolgreich ging auch Alexandra Jung (2002) vom Wettkampf nach Hause. Die Weingartenerin gewann sieben Medaillen, zwei Silbermedaillen über 50 Meter und 100 Meter Rücken und fünf Bronzemedaillen (50 m Schmetterling, 50 m Brust, 100 m Brust, 100 m Lagen, 100 m Schmetterling).

Viermal bestieg Stephanie Thuma (2001) das Podest und belegte über 50 Meter und 100 Meter Rücken Rang zwei sowie Platz drei über 100 Meter Brust und Freistil. Daniela Maurer (2004) wurde Zweite über 50 Meter und 100 Meter Brust. Eine Bronzemedaille gewann sie über 50 Meter Rücken. Über je einen Podiumsplatz freuten sich die SSV-Schwimmerinnen Emma Müller (2006) und Jana Eiberle (2009).