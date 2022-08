SSV Schwimmer fünfmal unter den besten Zehn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 5. bis 8. August war der SSV Weingarten mit zwei Athleten bei den Deutschen Meisterschaften der Masters in Gera vertreten. Gemeinsam erzielten sie bei ihren Wettkämpfen fünf Plätze unter den zehn Besten Deutschlands der jeweiligen Altersklassen.

Inga Hämmerle (AK 25) und Philip Flach (AK 20) nahmen am ersten Augustwochenende an den Deutschen Meisterschaften der Masters in Gera/Thüringen teil und zeigten sehr gute Ergebnisse. Bei insgesamt neun Einzelstarts erreichten sie am Schluss für über die Hälfte der Rennen Plätze unter den zehn Besten in Deutschland in der jeweiligen Altersklasse.

Inga Hämmerle nahm über fünf Strecken an den Meisterschaften teil und beendete ihre Rennen viermal unter den zehn besten Schwimmerinnen Deutschlands der Altersklasse 25. Über 100 Meter Freistil und 200 Meter Lagen freute sie sich über Rang 5, über 100 Meter Rücken wurde sie Sechste und die Entscheidung über 200 Meter Freistil schloss sie mit dem 8. Platz ab. Ihr kürzestes Rennen über die Distanz von 50 Metern Freistil beendete sie auf Rang 11.

Philip Flach erzielte in der am teilnehmerreichsten vertretenen Altersklasse 20 über 100 Meter Rücken den 8. Platz. Seine weiteren Rennen absolvierte er mit Rang 13 über 200 Meter Freistil, Rang 17 über 50 Meter Freistil und Rang 18 über 100 Meter Freistil und kann mit diesen Ergebnissen bei seinen ersten Meisterschaften im Mastersbereich sehr zufrieden sein.

In der kommenden Saison sind neben den offenen Wettkämpfen auch weitere Teilnahmen an Meisterschaften im Bereich der Masters geplant.