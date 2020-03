Sportlerehrung und Seniorennachmittag sind abgesagt

Als Vorsichtsmaßnahme und zum Schutz der Teilnehmer werden in Weingarten der städtische Seniorennachmittag sowie die Sportlerehrung am Mittwoch, 10. März, seitens der Stadt vorerst abgesagt. Beide Veranstaltungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Nach sorgfältigen Abwägungen sowie Rücksprache mit den Mitveranstaltern verschiebt die Stadt Weingarten die beiden Veranstaltungen. „Wir handeln hier rein präventiv, um die Bürger keinem erhöhten Ansteckungsrisiko durch das Coronavirus auszusetzen“, sagt Rainer Beck, Fachbereichsleiter für Familie, Sport und Soziales.

Der jährlich stattfindende Seniorennachmittag in Kooperation mit den Kirchengemeinden, dem Stadtseniorenrat sowie der Caritasstelle „Zuhause Leben“, der am Mittwoch, 10. März, ab 14 Uhr im Gemeindehaus St. Maria stattfinden sollte, wird bis auf Weiteres verschoben. Auch die Sportlerehrung am Mittwoch, 10. März, ab 18 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum soll zu einem späteren Zeitpunkt in würdigem Rahmen nachgeholt werden.