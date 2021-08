Sportabzeichenabnahme wird in Weingarten angeboten

Der TV Weingarten nimmt am Mittwoch, 4. August, und am Mittwoch, 1.September, das Sportabzeichen ab. Die Organisatoren sind jeweils von 18.00 bis 19.00 Uhr im Lindenhofstadion in Weingarten und freuen sich auf Teilnehmer jeder Altersklasse. Das Deutsche Sportabzeichen ist das erfolgreichste Auszeichnungssystem außerhalb des Wettkampfsports. Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den Fähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Aus jeder dieser Disziplingruppen muss eine Übung erfolgreich abgeschlossen werden. Der Nachweis der Schwimmfertigkeit ist notwendige Voraussetzung für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens. Um vorherige telefonische Anmeldung wird gebeten bei: Gabi Haller 0751/49842.