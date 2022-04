Sportabzeichenabnahme beim Turnverein

Der TV Weingarten startet am Mittwoch, 4.Mai, mit der Abnahme des Sportabzeichens. Das teilt der Verein mit. Demnach ist die Abnahmezeit von 18 bis etwa 19 Uhr im Lindenhofstadion in Weingarten. Das Deutsche Sportabzeichen basiert auf einem sportwissenschaftlich abgesicherten Leitungskatalog. Es bündelt das sportliche Anforderungsprofil in vier Disziplingruppen anhand der motorischen Grundfähigkeiten „Kraft“, „Schnelligkeit“, „Ausdauer“ und „Koordination“. Aus jeder dieser Gruppen muss eine Übung erfolgreich absolviert werden. Die Leistungen der einzelnen Übungen sind nach Altersklassen gestaffelt. Der Nachweis der Schwimmfertigkeit gehört für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens dazu und muss von Erwachsenen alle fünf Jahre erneuert werden. Vorab-Informationen zu den Anforderungen gibt es im Internet unter www.deutsches-sportabzeichen.de. Bitte vorher anmelden bei Gabi Haller, Telefon: 0751 / 4 98 42 oder Özlem Günes-Müller und Achim Müller, Telefon: 0751 / 97 78 67 11.