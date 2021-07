Sport im Stadtgarten Weingarten

Das Stadtmarketing Weingarten startet am Dienstag, 13. Juli, mit der „Sport im Stadtgarten“-Saison 2021. Den Auftakt liefert laut Pressemitteilung das KMT-Center mit einer Zumba-Einheit.

Bereits im vierten Jahr werden wieder alle aktiven Stadtgartenbesucherinnen und -besucher zweimal wöchentlich zu einem kostenlosen Fitness-Workout unter professioneller Leitung eingeladen. „Sport im Stadtgarten“ ist ein kostenloses Sport- und Bewegungsangebot des Stadtmarketings Weingarten in Kooperation mit sechs ortsansässigen Fitnessstudios und Gesundheitsinstitutionen. Immer dienstags und donnerstags gibt es die Möglichkeit, bei den verschiedenen Sporteinheiten mitzumachen. Am Dienstag, 13. Juli, um 18.30 Uhr findet eine Zumbaeinheit mit Ildiko Fischer vom KMT-Center statt. Am Donnerstag, 15. Juli, um 10 Uhr zeigt Hildegard Gröger von der AOK wie mit Hilfe von Qigong die Lebensenergie gestärkt wird.