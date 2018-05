Sport im Stadtgarten in die neue Saison gestartet

Trotz Regen und Kälte hat am Dienstagabend das sportliche Programm zum Mitmachen im Stadtgarten Weingarten begonnen. „Sport im Stadtgarten“ ist ein kostenloses Sport- und Bewegungsangebot des Stadtmarketings Weingarten in Kooperation mit zehn ortsansässigen Fitnessstudios und Gesundheitsinstitutionen. Den Auftakt machte ein Zumba-Special mit Jürgen Schlegel, der aus der RTL-Tanzshow Let´s dance bekannt ist mit einem Team seiner Tanzschule und Caro Frick, welche durch die AOK Gesundheitskasse Bodensee-Oberschwaben unterstützt wurde. Mit leicht erlernbaren Tanzschritten animierte er die kleine Zahl der Teilnehmenden, welche aber sichtlich Spaß und Freude an der Bewegung hatten. Der älteste Teilnehmer ist 78 Jahre alt und war bereits vergangenen Jahr bei jeder Veranstaltung dabei. Weitere Veranstaltungen gibt es noch bis einschließlich September, immer dienstags und donnerstags. Hier haben Bürger die Möglichkeit, unverbindlich an einem Fitness-Workout unter professioneller Leitung mitzumachen. Foto: Elke Obser