„Sport im Stadtgarten“ im August: Hineinschnuppern in Zumba und Piloxing

Noch viermal im August wird das kostenlose Sport- und Bewegungsangebot „Sport im Stadtgarten“ im August geboten. Unter freiem Himmel können Bürger und Besucher von Weingarten unverbindlich und ohne Anmeldung teilnehmen. Laut Pressemitteilung der Veranstalter stehen im laufenden Monat Zumba-Einheiten, Piloxing und „HIT“ auf dem Programm.

Zumba-Fitness ist eine Mischung aus Aerobic und Latino-Tänzen wie Salsa und Merengue. Piloxing ist eine Kombination aus Pilates, Boxen und Tanzen. Und das HIT-Programm ist eine Trainingsmethode mit kurzem Intervalltraining. Am Dienstag, 20. August, lädt das KMT-Center von 18.30 bis 19.30 Uhr zu einer Powersportstunde ein. Am Donnerstag, 22. August, erwartet die Teilnehmer von 10 bis 11 Uhr eine Zumba-Fitness-Einheit mit der Tanzschule Desweemèr. Und Interessierte an Piloxing kommen am Dienstag, 27. August, von 18.30 bis 19.30 Uhr und am Donnerstag, 29. August, von 10 bis 11 Uhr auf ihre Kosten.