Von Mai bis September sind alle aktiven Stadtgartenbesucher zweimal wöchentlich zu einem kostenlosen Fitness-Workout unter professioneller Leitung eingeladen. Los geht´s am Dienstag, 10. Mai, um 18.30 Uhr mit Zumba und einer Fitness-Show vom KMT-Center.

„Sport im Stadtgarten“ ist ein kostenloses Sport- und Bewegungsangebot des Stadtmarketings Weingarten in Kooperation mit neun ortsansässigen Fitnessstudios und Gesundheitsinstitutionen. Immer dienstags und donnerstags haben Bürgerinnen und Bürger aus Weingarten die Möglichkeit, völlig unverbindlich an einem Fitness-Workout im Stadtgarten unter professioneller Leitung mitzumachen. Von A wie Aerobic bis Z wie Zumba ist für jeden etwas dabei, heißt es in einer Mitteilung.

Die Dienstage, 18.30 Uhr, und Donnerstage, 10 Uhr, können schon fest im Kalender notiert werden. Man kann sich vom Sportangebot jedes Mal überraschen lassen oder auf der Facebook-Seite des Stadtmarketings Weingarten schauen, dort gibt es vorab Details zu den Kurstunden. Außerdem werden die Kursstunden regelmäßig in Weingarten im „Blick“ veröffentlicht.