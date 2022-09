Spontankonzert in Weingarten: Kraftklub tritt im alibi auf

Die erfolgreiche Rap-Rock-Band Kraftklub hat am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr spontan ein Konzert in der Studentenbar Alibi gegeben. Wer dabei sein wollte, musste kurz vorher eines der 350 Bändchen ergattern, die die Band am Nachmittag in der Stadt verteilt hatten.

Die Band ist aktuell auf Promo-Tour für ihr neues Album Kargo, das am 22. September erschienen ist. Spontan geben sie Konzerte, die sie kurz vorher über Social Media bekannt geben. Am Dienstagabend haben sie Augsburg in einer Wohngemeinschaft und am Bahnhof gespielt. Am Morgen darauf war zunächst unklar, wie das nächste Ziel der Band lautet.

Hinweise in den sozialen Medien

Erst am Nachmittag konnte man vermuten, dass Kraftklub tatsächlich nach Weingarten gefahren ist. Die Band teilte am Nachmittag gegen 15 Uhr ein Video von sich auf dem Basilikavorplatz in Weingarten. Daraufhin sprach sich die Nachricht in Weingarten und in der Region herum.

Ganz unerwartet war das Konzert nicht. Der Verein hatte zwei Tage vorher ein Video auf Instagram hochgeladen und darum geworben, dass das Alibi die nächste Station der Reise wird. „Wir sind total überwältigt“, erzählt Roman Muth, erster Vorsitzender des alibi Weingarten. Um 12:30 Uhr sei Kraftklub auf einmal auf dem Hof gestanden. Bereits um 17.30 Uhr fing die Band dann bereits an zu spielen.