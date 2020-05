Spielplatz an der Kuenstraße ist fertig

Auf den städtischen Kinderspielplätzen hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Wie die Stadt Weingarten mitteilt, ist der Spielplatz an der Kuenstraße neu eröffnet, am Höllgässle ist die große Hangrutsche zurück, und auf allen Anlagen wurde der Sand professionell gereinigt.

Die Vorfreude darüber, dass der Kinderspielplatz an der Kuenstraße nun endgültig fertig ist, sei laut Pressemitteilung groß. Auf einer Fläche von mehr als 500 Quadratmetern zwischen Wohngebiet und Scherzach stehen ab sofort sieben hochwertige Spielgeräte – darunter eine Rutsche mit Sonnensegel, ein Spielhaus aus massivem Robinienholz, eine Vogelnestschaukel und ein Balancierparcours sowie zwei Fitnessgeräte – zur Verfügung. Im Spielbereich wurden große und kleine Steine gesetzt: zum Klettern für die Kinder und als Sitzgelegenheit für die Eltern. Aufgrund der Schließung in den vergangenen Wochen wuchs der Rasen gut an. Wie die Stadt mitteilt, dürfen auf dem Spielplatz an der Kuenstraße höchstens 15 Kinder gleichzeitig sein, solange die Corona-Beschränkungen gelten.

Auch der innerstädtische Spielplatz am Höllgässle/Mühlbachweg habe sich herausgeputzt. Der Hang wurde modelliert und die zehn Meter lange Rutsche wieder eingebaut. Die städtische Abteilung Grünflächen und Spielplätze habe zur Steigerung der Aufenthaltsqualität neben dem Weg blühende Bodendecker-Stauden gesetzt, und bittet alle Nutzer, nicht auf die Pflanzen zu treten, damit sie gedeihen können.

Bereits in den Osterferien hat eine externe Firma die Sandflächen aller städtischen Spielplätze gereinigt. Die Fallschutzbereiche und Spielflächen sind nun wieder aufgelockert, sauber und bereit zum Sandeln und Spielen.