Spielerisch die Lesekompetenz verbessern

Um die Leseflüssigkeit und damit die Lesekompetenz von Schülern der sechsten bis siebten Klassen zu verbessern, haben die Pädagogische Hochschule und die Realschule Weingarten eine digitale Lernumgebung entwickelt. Das Projekt, das in Zusammenarbeit mit weiteren Hochschulen, Schulen und Ministerien aus Deutschland, Portugal und Zypern durchgeführt wurde, heißt „GameLet“ (gamifiziertes, medienbasiertes Leseflüssigkeitstraining).

Etwa ein Viertel bis ein Fünftel der Kinder hat nach der Grundschule nicht die erforderliche Lesekompetenz, schreibt die PH Weingarten in einer Pressemitteilung. „Dieses Defizit beeinträchtigt das Lernen in anderen Schulfächern und kann zu schlechteren Noten führen“, erläutert GameLet-Projektleiterin Professorin Dr. Ute Massler. Die Leseflüssigkeit sei als ein Aspekt der Lesekompetenz von zentraler Bedeutung. „Es geht darum, ebenso schnell, korrekt und gut intoniert zu lesen wie zu sprechen“, sagt Professorin Dr. Massler. Werde die Leseflüssigkeit gefördert, wachse gleichzeitig das Textverständnis.

Genau hier setzt „GameLet“ an. Es basiert auf dem Ansatz des Mehrsprachigen Lesetheaters (MELT), einer Lautlesemethode zur Förderung der Leseflüssigkeit in verschiedenen Sprachen. Im Unterschied zu herkömmlichen Theaterinszenierungen rezitieren Schüler nicht frei, sondern lesen die MELT-Texte in verteilten Rollen szenisch vor. „Mit Hilfe mediengestützter Einheiten erweitert GameLet das Mehrsprachige Lesetheater zu einer digitalen Lernumgebung“, erklärt Dr. Massler. Dabei werden die Schüler auf dem Weg zu einer erfolgreichen Podcast-Produktion durch eine Reihe von Aufgaben verschiedener Level geführt, die durch Lernspiele angereichert sind.

In der „GameLet“-Lernumgebung werden die Schüler von einem Produzenten als Sprecher für seinen neuesten Podcast engagiert, beispielsweise für eine moderne Adaption von „Hänsel und Gretel“. Sie verlaufen sich zwar auch im Wald, müssen nun aber das Problem von Netzausfällen auf ihren Handys lösen, um der Hexe zu entkommen. „Die Schülerinnen und Schüler übernehmen Rollen in diesem Lesetheaterstück und üben gemeinsam und online für die Aufnahme eines Podcasts“, beschreibt Dr. Massler. Die Lernumgebung enthält mehrsprachige Texte, wodurch die Lernenden ihre Leseflüssigkeit sowohl in Deutsch als auch in Englisch trainieren. Positiv seien die Rückmeldungen der Schüler und Lehrkräfte in den Projektklassen der drei Partnerländer.