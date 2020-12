Spiegel gestreift und weitergefahren

Nach dem Fahrer eines weißen Nissan Qashqai sucht die Polizei, der am Samstag gegen 20 Uhr nach einem Unfall einfach weitergefahren war. In der Ravensburger Straße in Berg kam der Fahrer des Nissan laut Bericht auf Höhe der Großtobler Straße zu weit nach links und streifte einen entgegenkommenden Renault, an welchem Sachschaden in Höhe mehrereren hundert Euro entstand. Ohne sich um den Fremdschaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter 0751/8036666 entgegen.