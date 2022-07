Zwischen 1 und 9 Uhr am Sonntag wurde an einem in der Siemensstraße geparkten Auto ein Seitenspiegel angefahren. Der Schaden, den der verantwortliche Fahrer dadurch verursachte, wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Hinweise werden beim Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 erbeten.