Spendenübergabe Schuster KG

Die Schuster KG überreichte am 1. Dezember an den Brennessel e.V. eine Spende über 2500 Euro (l.). Am 2. Dezember erhielt dann der Frauen und Kinder in Not e.V. ebenfalls ein Geldgeschenk über den selben Betrag (r.). FOTO: Schuster KG