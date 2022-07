Spendenflohmarkt für die Ukraine

Die Mitglieder des Weingartener Jugendgemeinderats veranstalten am Samstag, 9. Juli, von 9 bis 16 Uhr einen Spendenflohmarkt im Haus der Familie in Weingarten. Der Erlös kommt den Opfern des Kriegs in der Ukraine zugute.

Bürgerinnen und Bürger, die die Hilfsaktion unterstützen möchten, können Sachspenden, zum Beispiel Kleidung oder Spielsachen, im Haus der Familie in der Liebfrauenstraße 24 abgeben. Öffnungszeiten ist Mittwoch und Donnerstag, 6. und 7. Juli, 10 bis 18 Uhr sowie Freitag, 8. Juli, 10 bis 15 Uhr. Auch am Samstag, 9. Juli, nimmt das Team von 9 bis 11 Uhr noch Spenden an. Jeder beim Flohmarkt eingenommene Euro geht an eine humanitäre Hilfsorganisation für die Ukraine.