Spendenaktion für die Menschen in Ukraine

Auch die Mitgliederversammlung des Förderverein Ravensburg Razorbacks am 3.März stand im Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Eine spontane Spendenaktion ergab, mit Hilfe der Vereinskasse, einen runden Betrag von 250 Euro, der der „Aktion Deutschland Hilft“ bereits zur Verfügung gestellt wurde. In einer Schweigeminute wurde den Opfern dieser Katastrophe gedacht.

Leider hatten bei der diesjährigen Mitgliederversammlung coronabedingt nur wenige Mitglieder in die Pizzeria am Lindenhofstadion gefunden. Trotzdem konnte sich Präsident Günter Staud über das erfreuliche Spendenergebnis für die Menschen in der Ukraine freuen und dankte den Anwesenden für ihre Bereitschaft zu spenden.

In seinem Jahresbericht konnte Präsident Staud über ein gutes Jahresergebnis 2021, über eine Steigerung der Mitgliederzahl sowie über die Planung eines neuen VIP-Bereiches berichten. Hierzu erläuterte er, dass im Zuge der Sanierung des Lindenhofstadions im Jahr 2023 einer neuer VIP-Bereich, Lagerräume sowie eine kleine Toilettenanlage im nördlichen Teil des Lindenhofstadions durch die Razorbacks geschaffen werden sollen.

Die zusätzliche Tribüne (Gegenseite) könne auch in diesem Jahr wieder aufgestellt werden. In diesem Zusammenhang bedankte sich Präsident Staud für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Weingarten und auch dem SV Weingarten. Ebenso bedankte er sich für das Engagement der Crew, die den VIP-Bereich seit vergangenem Jahr betreut. Dies soll auch dieses Jahr fortgesetzt werden.

Wiedergewählt wurden die Kassenprüfer/in Moritz Enderle und Gisela Mayer. Der Vorstand des Fördervereins Ravensburg Razorbacks setzt sich wie folgt zusammen: Präsident Günter Staud, Vize-Präsident Andreas Walk, Schatzmeister Matthias Scheftschik und Schriftführerin Andrea Enderle.

