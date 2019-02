SPD nominiert Kandidaten für Kreistagswahl

Die SPD-Weingarten hat ihre Kandidaten für die bevorstehende Kreistagswahl nominiert. Die Liste wird laut Pressemitteilung von dem erfahrenen ehemaligen Bundespolitiker Rudolf Bindig angeführt. Er gehört dem Kreistag bereits seit 2009 an. Als Fraktionsvorsitzender ist es ihm gelungen, der SPD-Fraktion im Kreistag ein markantes soziales und ökologisches Profil zu geben, heißt es in der Mitteilung Diese Arbeit möchte er demnach gerne noch für eine Wahlperiode fortsetzen.

Mit den weiteren Kandidaten möchte die SPD laut Mitteilung ein Angebot für die Wahl machen, welche aus kommunalpolitischer Erfahrung, breitem beruflichem Spektrum und vor allem auch jugendlichem Einsatzwillen besteht. Neben Rudolf Bindig wird nur Mario Bauer ausschließlich für den Kreistag kandidieren. Die anderen Kreistagskandidaten treten sowohl für die Stadtratswahl in Weingarten als auch für den Kreistag an. Darunter sind die erfahrenen Gemeinderäte Hülya Gürses, Udo Mann und Doris Spieß, heißt es in der Mitteilung. Die Kandidatinnen Annika Bauer und Ellen Herrmann und die Kandidaten Mario Bauer und Christopher Zeiler würden mit dem Einzug in den Kreistag erstmals ein kommunales Mandat erringen. Peter Didszun war bisher Mitglied der Regionalverbandsversammlung und möchte jetzt seinen Arbeitsschwerpunkt auf die Gemeinde und Kreisebene legen. Es kandidieren in folgender Reihenfolge: Rudolf Bindig (78, Diplom-Kaufmann, Bundestagsabgeordneter a.D.), Annika Baur (25, Studentin), Mario Bauer (25, Bereichsleiter, Bachelor of Arts BWL), Hülya Gürses (49, Luftsicherheitsassistentin), Udo Mann (76, Bauingenieur und Architekt), Doris Spieß (66, Fernmeldebetriebsinspektorin im Ruhestand), Peter Didszun (74, Oberbibliotheksrat im Ruhestand), Ellen Herrmann (53, Angestellte), Christopher Zeiler (26, Schreiner).