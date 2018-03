Spaziergänger wollen einen neuen Kopf für Waldi

Für Spaziergänger, Naturliebhaber und vor allem Kinder war er stes ein Grund zur Freude: die kleine Holzfigur Waldi, die im Weingartener Wald im Bereich Nessenreben stand. Doch im vergangenen Herbst war dann Waldis Kopf plötzlich verschwunden.

Er war der Liebling vieler Spaziergänger, Jogger und Kinder in Weingarten: Waldi, die kleine Holzfigur, die am Rande des Waldes in Nessenreben steht. Oder besser gesagt: stand.

Besorgte Leser wendeten sich an die „Schwäbische Zeitung“ und riefen den oder die Täter zur Besinnung auf. Doch selbst ein Aufruf in der SZ, der letztlich sogar einen Aufruf von Radio7 nach sich zog, half nicht.

Waldis Kopf ist immer noch weg

Bis heute ist Waldis Kopf spurlos verschwunden. Daher fordern die Spaziergänger Helmut Scheider, Rudolf Bindig und Doris Spieß den oder die Täter nun erneut auf, den Kopf zurückzugeben.

Außerdem würden sie sich freuen, wenn sich ein Holzkünstler meldet und sich bereit erklärt, Waldi einen neuen Kopf zu spendieren. Sollte sich jemand dazu berufen fühlen, kann er sich bei der „Schwäbischen Zeitung“ unter der E-Mail-Adresse redaktion.ravensburg@schwaebische.de melden.