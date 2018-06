Sparkasse unterstützt Liederkranz

Die Kreissparkasse Ravensburg als – nach eigenen Angaben – größter Kulturförderer des Landkreises Ravensburg unterstützt die Jubiläumsfeierlichkeiten des Liederkranzes Weingarten 1841 mit 500 Euro. Schließlich zähle der Liederkranz Weingarten „mit zu den ältesten Vereinen“ der Stadt Weingarten, wie es in der Mitteilung der Kreissparkasse heißt. Eine Ausstellung im „Schlössle“ sowie das Jubiläumskonzert mit Festakt am Sonntag, 16. Oktober, im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten runden das Jubiläumsjahr ab. Anfang Oktober fand in den Räumen der Filiale Weingarten die Scheckübergabe im Beisein der Führungsspitze des Vereins statt.