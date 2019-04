Spagat im Vertikaltuch macht Muskelkater

Quasi als Osterferien-Programm hat die Volkshochschule Weingarten gemeinsam mit der Zirkusschule Moskito in dieser Woche eine Zirkusschule angeboten. Zwei Tage, 14 Kinder und Jugendliche, Dutzende Requisiten. Roberta Sohler und Fiona Hiller haben für die „Schwäbische Zeitung“ mitgemacht und erzählen, wie es war. Immerhin warb die VHS mit dem Slogan „Das ruft nach Abenteuer, Action und Spaß“.

Dutzende kleiner Kinderfüße trippeln über den Boden, schleichen, rennen und schlittern quer auf die andere Sporthallenseite. Dort steht ein kleines Mädchen mit dem Gesicht zur Wand, sagt hastig ihren Spruch „Wo ist mein Drachenei?“ auf – und darf als hochoffizielle Dra-chenei-Bewacherin den oder diejenige aus der Meute rauswählen, der sich noch bewegt, sobald sie sich umdreht. Was zunächst bei den beiden ältesten Teilnehmerinnen Roberta (12) und Fiona (13) für ein bisschen Naserümpfen sorgt („Ein Kinderspiel…“), das gibt sich schnell. Denn es ist lustig. Macht nebenbei die Muskeln warm und sorgt dafür, dass sich die 14 Teilnehmer der Zirkusschule schnell und unkompliziert kennenlernen.

Die VHS führt den Moskito-Workshop mit der bunten Zirkusschule nicht umsonst unter dem Fachgebiet „Gesundheit“. Immerhin fördern die Spiele und Zirkuslektionen die Körperwahrnehmung, helfen dem Gehirn bei der Rechts-Links-Verknüpfung und sind richtige Booster für die geistigen und motorischen Fähigkeiten, erklärt Theater- und Zirkuspädagogin Lena Stecker. Und die weiß, wovon sie spricht – leitet sie doch schon seit knapp 20 Jahren die im Schussental bekannte Zirkusschule Moskito. Dass den Kindern und Jugendlichen buchstäblich etwas an die Hand gegeben wird, was ein gleichzeitiges Bedienen des Smartphones unmöglich macht, das lässt vermutlich jedes Elternpaar frohlocken.

„Das kann ich noch nicht“ – mit der Betonung auf „noch“ ist das Mantra, das die gelernte Jugend- und Heimerzieherin Silka Thanner als Moskito-Trainerin über die beiden Zirkus-Tage an ihre 14 Schützlinge im Alter zwischen sechs und 14 Jahren ausgibt. Und auch wenn die Kinderaugen erst einmal staunend und ein bisschen verzagt auf das Vertikaltuch schauen, das da rot und mächtig von der Hallendecke baumelt, die sich rasend schnell drehenden Teller auf den Holzstäben kritisch betrachten und sich noch kaum vorstellen können, wie man auf einer Walze rollen und gleichzeitig Pois fliegen lassen soll: mit ein bisschen Anschubhilfe, ein paar kleinen Tricks klappt das meiste ganz prima.

„Zählt nicht nur bis drei!“

Roberta und Fiona, die Freundinnen aus Berg, haben gleich zwei Lieblingsdisziplinen: Zum einen wollen sie unbedingt richtig Jonglieren lernen. Und das Vertikaltuch hat es vor allem Roberta angetan. Immerhin lässt sich im breiten, sorgfältig befestigten Tuch und über einer dicken Turnmatte scheinbar fast mühelos ein Spagat machen. „Allerdings macht das mächtig Muskelkater“, gesteht Roberta grinsend. Da sind die ersten Jonglier-Versuche mit flauschigen Gummikugeln oder hirsegefüllten Kunstlederbällen weit weniger anstrengend. Und Silka Thanner hilft auch gleich mit einem Kniff: Das Jonglieren am besten vor einer Wand üben. Dann beugt der Anfänger dem Nachlaufen der Bälle vor. Und: „Zählt nicht nur bis drei! Zählt einfach weiter, dann machen die Hände auch mit.“

„Wirklich jeder findet im Zirkus seine Nische“, erklärt Lena Stecker abseits des Gewusels der Kinder. Die erproben sich derweil im sogenannten Freien Training am Diabolo – einer sanduhrförmigen Figur, die mithilfe von Holzstäben und einer Schnur bewegt wird. Sie lassen Plastikteller auf dünnen Holzstäben tanzen und schwingen die aus Neuseeland stammenden Pois. Geschicklichkeitsübungen, die zugleich die Konzentration fördern. Und nebenbei eine Schule fürs Leben. „Denn mal lernt auch, mal zu scheitern“, erklärt Stecker. Miteinander arbeiten oder zurückzustecken – je nachdem – wenn ein kleines Team eine Choreografie einübt.

Und so steht zum Abschluss der zwei Workshop-Tage denn auch eine knapp 20-minütige Abschlussvorführung, in der jeder Teilnehmer das vorführt, was ihn am meisten gepackt hat. Bei Fiona und Roberta ist das selbstverständlich das Vertikaltuch, an dem die beiden Siebtklässlerinnen den Spagat zeigen.

Für ein paar Jungs ist es das Trapez, an dem sie eine Akrobatik-Nummer einstudiert haben. Und für die ganz kleinen Teilnehmer ein herzerfrischender Tanz mit Seidentüchern. „Wir haben viel gelernt“, erklärt Fiona zum Schluss mit vor Aufregung roten Backen. „Und ich bin stolz darauf, dass ich die Vorführung am Tuch so gut hingekriegt habe“, ergänzt Freundin Roberta. Das sind Erfolgserlebnisse, die sich am Smartphone nur schlecht einstellen, ergänzt die Mama im Stillen.