Späterer Start von Sport im Stadtgarten

Aufgrund der Landesverordnung über infektionsschützende Maßnahmen verzögert sich der Starttermin von Sport im Stadtgarten. In den vergangenen drei Jahren startete jeweils Anfang Mai die Outdoorsport-Saison in Weingarten, bei der mehr als zehn der ortsansässigen Fitnessstudios und Gesundheitseinrichtungen bis September zweimal wöchentlich kostenlose Trainingsstunden im Stadtgarten anbieten.

In diesem Jahr wird der Starttermin solange vertagt, bis das gültige Versammlungsverbot aufgehoben wird und sämtliche Sportstätten wieder öffnen können, teilen die Veranstalter mit. Nichtsdestotrotz sollen die Sportbegeisterte und Bürger motiviert werden, ihre Sporteinheiten in dieser Zeit einfach in den heimischen Garten oder ins Wohnzimmer zu verlegen. Die teilnehmenden Fitness- und Gesundheitsstudios bieten zahlreiche Videoclips auf ihren Facebook-Seiten und Homepages an.