Die Handballerinnen des TV Weingarten haben in der Württembergliga eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. Beim TSV Köngen unterlag der TVW mit 20:26 und musste zudem noch die Verletzung von Nicola Mayer-Rosa verkraften. Einen völlig ungefährdeten Erfolg feierten derweil die Spielerinnen des TSB Ravensburg in der Kreisliga.

Frauen-Württembergliga: TSV Köngen – TV Weingarten 26:20 (13:10) – Der TVW reiste mit dem Vorhaben nach Köngen, nochmals mit etwas Zählbarem nach Weingarten zurückzukehren. Der TVW unterzog Topscorerin Miriam Panne von Beginn an einer kurzer Deckung, was in den ersten Minuten aber nur bedingt klappte. Denn Karin Kühl und Teresa Paul hatten Panne zwar ganz gut im Griff, durch die etwas ungewohnte 5:5-Situation in der Abwehr gab es jedoch immer wieder Lücken. So lag Köngen nach zehn Minuten mit 6:3 in Führung. In der Folge stabilisierte sich die Abwehrreihe des TVW, bis zur Pause blieb Weingarten dran (10:13). Nach Wiederanpfiff verkürzte der TVW schnell auf 13:14, ließ dann aber erneut zu viele Chancen liegen, machte vermeidbare Fehler und lag mit 14:19 zurück.

Trainer Kühn versuchte seine Mannschaft in einer Auszeit neu einzustellen. Doch keine Minute nach der Auszeit wurde dies zur Nebensache, denn Spielmacherin Nicola Mayer-Rosa verletzte sich bei der Landung am Knie. Danach war Weingarten nicht mehr ganz bei der Sache. Sechs Minuten vor dem Ende verkürzte Ann-Kathrin Kübler mit ihrem sechsten Treffer zwar auf 20:22, doch eine Auszeit des TSV, eine Unterzahlsituation und einige weggeworfene Bälle besiegelten die etwas zu hoch ausgefallene 20:26-Niederlage.

Bezirksliga: HC Lauterach – TV Weingarten 26:24 (12:11) – Weingartens Handballer haben eine bittere Niederlage kassiert und müssen mehr denn je um den Klassenerhalt in der Bezirksliga bangen. In den Schlussminuten verlor der TVW nach einer Zwei-Tore-Führung mit 24:26 beim HC Lauterach. Der direkte Konkurrent HSG Langenau/Elchingen II gewann zu Hause gegen die SG Ulm & Wiblingen, Weingarten braucht nun am Samstag dringend einen Sieg beim feststehenden Meister TSG Söflingen II.

Der TVW legte einen Fehlstart hin und sah sich nach mehreren technischen Fehlern und schwachen Abschlüssen in der neunten Minute mit 2:6 im Rückstand. Nach mehreren Umstellungen und Wechseln kam Weingarten besser ins Spiel und verkürzte bis zur Pause auf 11:12. Dank eines stark aufgelegten Thomas Nuffer im Tor holten die Weingartener weiter auf und nutzten dann eine Zeitstrafe gegen Lauterach zum 20:17 (46.). Lauterach glich in der 50. Minute zum 21:21 aus, Jonas Werner sorgte in der 56. Minute aber für das 24:22 für den TVW. Beim Stand von 24:23 erhielt Weingarten drei Minuten vor dem Ende einen Siebenmeter. Weingarten vergab jedoch und die Gastgeber gingen durch zwei Konter mit 25:24 in Führung. Beim letzten Angriff des TVW ging der Ball an den Pfosten, Weingarten stellte auf Manndeckung um, doch Lauterach nutzte den Raum zum 26:24-Endstand.

TVW: Nuffer, Baur; Höhn, Werner (je 5), Franz (4), Fonfara, Klingseisen, Ziegler (je 2), Schoch, Zülke, Stieger, Ströh (je 1), Pfau, Felcini.

Frauen-Kreisliga: SV Tannau II – TSB Ravensburg 3:48 (1:22) – Als Abschluss der Saison toppten die Lady Rams ihre bisherige Bestleistung (45:3) und schließen die Kreisliga Bodensee mit der besten Offensive ab. In der zehnten Minute führte der TSB bereits mit 10:0, allerdings verletzte sich Kathrin Fimpel am Knie und konnte nicht mehr weiterspielen. Michaela Buchmann und Melina Hömberger spielten ab da auf der rechten Außenposition – der Druck blieb gleich. In der 27. Minute fiel das 21:0. Ravensburg erhöhte den Vorsprung gegen die chancenlosen Tannauer immer weiter. In der 57. Minute stand es sogar 45:1. Durch kleine Unkonzentriertheiten beim TSB gelangen dem SV zwei Treffer in der Schlussphase. Mit 14:6 Punkten und einem Torverhältnis von 307:133 schließt Ravensburg die Saison auf Platz zwei ab. Fraglich ist noch, ob es eine Aufstiegsrelegation gibt.

TSB: Siegel; Buchmann (3), Hömberger (3), Snellgrove (6/1), Rodewald (1), Celahmetovic (8/1), K. Fimpel, Pfaumann (10), Stieger (4), S. Fimpel (13/3).