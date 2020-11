Sonderpreis-Baumarkt übergibt Corona-Spende in Höhe von 1800 Euro

Für eine freudige Überraschung hat Jeff Fischer, Geschäftsführer des Sonderpreis-Baumarktes Weingarten, vor Kurzem für die Malteser gesorgt. Denn aus dem Verkauf von über 6000 Mund-Nase-Masken und Desinfektionsmittel in einer Aktion zu Gunsten des Malteser Hilfsdienstes kam laut eines Presseberichts die Summe von 1800 Euro zustande. Norbert Scheffler, Stadtbeauftragter, und Victoria Wolf, Bezirksreferentin nahmen die Spende entgegen.

„Wir wollen damit die vielfältigen und ehrenamtlich erbrachten Leistungen der Malteser in Weingarten würdigen und unterstützen und danken vor allem auch unseren Kunden, die durch den Kauf unserer Waren die Aktion unterstützt und möglich gemacht haben“, wird Fischer in dem Schreiben zitiert. Scheffler und Wolf bedankten sich: „Mit einer Spende in dieser Höhe haben wir nicht gerechnet. Durch den Ausfall vieler Veranstaltungen konnten wir keine Sanitätsdienste leisten. Auch die Erste-Hilfe-Ausbildungen mussten wegen der Pandemie ein Vierteljahr ruhen. Somit sind uns viele Einnahmen dieses Jahr weggebrochen. Die Vorhaltekosten für die Fahrzeuge und das Einsatzmaterial sind dennoch vorhanden. Da hilft uns die Spende des Sonderpreis-Baumarktes sehr“.