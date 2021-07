Sonderausstellung im Fasnetsmuseum: Altdorfer Kasperletheater

Anlässlich des Welfenfestes zeigt das Fasnetsmuseum Weingarten im Zunfthaus am Vorderochsen 3 eine Sonderausstellung zum Thema „Altdorfer Kasperletheater“. Bei der Ausstellung werden die Originalfiguren aus dem Jahr 1925 zusammen mit historischem Bildmaterial und alten gemalten Kulissen zu sehen sein. Die Zeitreise in die Geschichte dieses Kasperle ist geöffnet am 10. und 11. Juli sowie am 18. Juli, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Am 10. und 11. wird es gegen 14.30 Uhr im Hof des Zunfthauses eine kurze Einführung in die Ausstellung geben.

Nachdem das Fasnetsmuseum coronabedingt lange geschlossen bleiben musste, möchte der Förderverein mit dieser Ausstellung den Neustart des Museumsbetriebs einleiten. Das Kasperletheater mit der jährlichen Verleihung des Schnarchzapfenordens am Welfenfestdienstag gehöre seit vielen Jahrzehnten zu den Höhepunkten des Festes, heißt es in der Pressemitteilung. Die Anfänge dieses auch lokalsatirischen Puppenspiels gehen zurück ins Jahr 1925, als Josef Golling die handgeschnitzten Figuren beim Ravensburger Bildhauer und zugleich auch ersten Maskenschnitzer der Plätzlerzunft Karl Brielmaier in Auftrag gab.

Das von der Kunstmalerin Maria Eberhard gestaltetet Theater galt damals als „Hauptanziehungspunkt für Groß und Klein“. Bis zu 1000 Besucher verfolgten in der Nachkriegszeit die Auftritte im Stadtgarten, so auch 1949, als das heitere Lustspiel „Vox Humana“ am Samstagabend mit entsprechender Beleuchtung aufgeführt wurde. Bereits von Beginn an spielte Josef Golling zusammen mit Otto Boog neben den Kinderführungen auch Stücke für Erwachsene mit lokalpolitischen Anspielungen, so zum Bsp. in den 1920er Jahren „Kasperl auf Geistersuche im Lauratal“.

Nach seinem Tod 1955 führten Otto Boog und Max Arnold die Kasperletradition fort, bis dann Jürgen Hohl und Eugen Feiner ab 1963 für 20 Jahre diese Rolle ausfüllten. Nach einer kurzen Unterbrechung übernahmen 1992 der unvergessene Klaus Müller zusammen mit Sigurd Stauber das Kasperle und führten es mit ihren selbst geschriebenen Stücken, in denen sie auf bissige und zugleich lustige Weise das Stadtgeschehen aufs Korn nahmen, zu neuer Blüte. Sie führten 1993 auch die Verleihung des Schnarchzapfenordens ein. Mit dieser närrischen Auszeichnung werden vom Kasperle auf humorvolle Weise Personen ausgezeichnet, denen im letzten Jahr in Weingarten ein grober Schnitzer unterlaufen ist.

Seit dem Tod von Klaus Müller 2016 schlüpfen Sigurd Stauber und Ralf Kees in die Rolle der Kasperlefiguren und auch in diesem Jahr sind sie ausnahmsweise schon am Welfenfestmontag auf dem Festplatz zu erleben.

Für die Ausstellung gelten die üblichen Hygieneregeln, wie Abstand Maskenpflicht und Kontaktdatenerfassung. Ein Testnachweis ist nicht erforderlich. Aktuelle Informationen dazu auf unter: www.fasnetsmuseum.de