Sommerschule in Weingarten

Erstmals richtete die Schule am Martinsberg für den Standort Weingarten eine Sommerschule ein. Das Projekt wird finanziell vom Ministerium für Kultus und Sport unterstützt.

27 Grundschulkinder der Schule am Martinsberg und der Schussentalschule arbeiteten und lernten in der letzten Sommerferienwoche gemeinsam zum Thema „Zirkus“.

Die Tage starteten mit gemeinsamem Singen und Musizieren, ausgewählt, arrangiert und einstudiert von dem 16-jährigen Leo Straßner. Danach arbeiteten die Schülerinnen und Schüler zusammen mit Lehrkräften und Studierenden der PH Weingarten an Inhalten von Deutsch und Mathematik. Nach dem Mittagessen übernahmen die Schulsozialarbeiter/innen der Schulen Weingartens und der Zirkuspädagoge Benjamin Messatchi sowie der 17-jährige Trainer der Zirkusschule „Moskito“, Maximilian Scharf die „Zirkusfamilie der Sommerschule“. Die Kinder probierten sich in verschiedenen Akrobatikkünsten aus, übten am Nachmittag fleißig und bereiteten dann ihren Auftritt vor. Am Ende der Woche stand eine große Abschlussveranstaltung: Die Zirkusaufführung besuchten nicht nur die Eltern und Lehrkräfte der Kinder, sondern auch die Elternbeiratsvorsitzenden, der Landtagsabgeordnete August Schuler, Rainer Beck und Tobias Dieckmann von der Abteilung „Gesellschaft, Bildung und Soziales“ der Stadt Weingarten, sowie Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald. Besonders beeindruckt waren die Kinder von der Tatsache, dass „DER BÜRGERMEISTER“ zu ihrer Aufführung kam.

In der kurzweiligen Show sangen und musizierten die Kinder, zeigten in verschiedenen Gruppen einige Elemente aus der Zirkuswelt, einmal laut – einmal leise, einmal langsam – einmal schnell, einmal wenige – zum Schluss alle, immer passend begleitet mit Live-Musik am Klavier.

Alle waren sich einig, dass es eine rundum gelungene Woche war, in der viel gelernt, gesungen, ausprobiert, trainiert und gelacht wurde.