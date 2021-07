Solarbrunnen ist außer Betrieb, weil die Pumpe fehlt

Auf dem Marienfriedhof steht derzeit ein Projekt still: Da die Pumpe des Solarbrunnens verschwunden ist, können Besucherinnen und Besucher den Brunnen derzeit nicht nutzen, teilt die Stadt mit.

Vor wenigen Jahren ist auf dem Marienfriedhof in Weingarten das nachhaltige Projekt realisiert worden. Mittels Solarenergie konnte seither Wasser aus der Scherzach in einem Brunnen für die Pflege der Gräber bereitgestellt und so Tausende Liter Trinkwasser eingespart werden. Nun ist vor Kurzem trotz Sicherung die Pumpe verschwunden. Die Stadt bittet die Besucher des Marienfriedhofs daher um Verständnis, dass dieses Projekt derzeit leider nicht genutzt werden kann.