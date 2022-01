Sönke Voss Stellvertretender Hauptgeschäftsführer bei der IHK

Dr. Sönke Voss, Geschäftsbereichsleiter IT, Innovation und Technologie bei der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK), wurde zum 1. Januar zum stellvertretenden Hauptgeschäftsführer bestellt. Der 42-jährige promovierte Physiker trat 2011 in die IHK ein. Seit 2018 leitet er den Geschäftsbereich IT, Innovation und Technologie, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die neue Funktion übernimmt er zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer wird auf Vorschlag des Hauptgeschäftsführers vom Präsidium der IHK bestellt. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, so Anje Gering, Hauptgeschäftsführerin der IHK Bodensee-Oberschwaben.