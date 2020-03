Nicht nur das Coronavirus ist derzeit omnipräsent, auch die Influenza (echte Grippe“) oder der Noro-Virus (Magen-Darm-Erkrankung) haben aktuell Hochkonjunktur und haben es in den vergangenen Tagen und Wochen nicht nur in die Schlagzeilen, sondern auch in Praxen und Krankenhäuser geschafft. Laut Pressemitteilung bittet der Medizin Campus Bodensee deshalb, die Besuche von Patienten im Klinikum Friedrichshafen, im Krankenhaus 14 Nothelfer Weingarten und in der Klinik Tettnang einzuschränken beziehungsweise davon ganz Abstand zu nehmen.

„Wir möchten auch mit dieser Maßnahme das Risiko für unsere kranken Patienten und für unsere Mitarbeiter weiter minimieren“, sagt Professor Dr. Roman Huber, Ärztlicher Direktor des Klinikums Friedrichshafen. Diese Bitte richte sich nicht nur an potenziellen Besucher, die erkältet sind, sondern an alle. Ist der Besuch eines stationären Patienten unabdingbar, sollten dessen Besucher zwingend die allgemeinen Hygienevorschriften beachten und umsetzen.