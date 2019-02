So viele waren’s noch nie: Die Weingartener Feuerwehr hat 78 Einsatzkräfte

Die Freiwillige Feuerwehr Weingarten ist im vergangenen Jahr zu insgesamt 243 Einsätzen ausgerückt. In seinem Jahresrückblick bei der Hauptversammlung der Wehr ließ Stadtbrandmeister Horst Romer die vergangenen zwölf Monate Revue passieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem ehrte und beförderte die Wehr langjährige Mitglieder.

Mit einer Gesamtzahl von 243 Einsätzen verzeichnet die Statistik laut Mitteilung weiter konstant hohe Einsatzzahlen im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Unter den Einsätzen waren mehrere Großbrände, wie der Brand der Kirche St. Jodok in Ravensburg.

Erfreulich seien die Mitgliederzahlen der Weingartener Wehr, die auf einem historischen Höchststand mit 78 aktiven Einsatzkräften liegen. Auch die Nachwuchsförderung der Jugendfeuerwehr zeige mit 26 Jugendlichen, welch attraktive Jugendarbeit geleistet wird, so der Pressetext. Zusammen mit den 23 Kameraden der Altersabteilung hat die Wehr derzeit 127 Mitglieder. Romer dankte laut Mitteilung auch dem Landratsamt (Brand und Katastrophenschutz) und der Stadt Weingarten für die gute Zusammenarbeit.

„Für die kommenden Jahre wird der Fokus weiter auf dem Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses liegen. Aber auch die Indienststellung des neuen Gerätewagens-Atemschutz des Landkreises ist in diesem Jahr geplant, außerdem beginnt die Planung für die Ersatzbeschaffung des neuen Tanklöschfahrzeuges (TLF 16/25)“, teilt die Feuerwehr mit. Das neue Einsatzfahrzeug solle speziell für die Herausforderung bei Unfällen mit alternativen Antrieben bei Fahrzeugen konzipiert werden.

Ende Juni feiert die Jugendfeuerwehr ihr 40-Jähriges Jubiläum und erstmals ist ein Blaulichttag aller Blaulichtorganisationen in Weingarten geplant, so Romer mit Blick in die Zukunft. Der erste stellvertretende Kommandant Michael Badent zeigte die aktuelle Ausbildungsübersicht und lobte die Übungsteilnahme von 60 Prozent bei 70 abgehaltenen Übungen in allen Fachbereichen der Feuerwehr. Insgesamt wurden, mit Übungen der Höhenrettungsgruppe, rund 4000 Übungsstunden abgehalten. Die Atemschutzübungsanlage wurde ebenfalls gut besucht, so konnten neun Atemschutzlehrgänge sowie 81 Belastungsübungen für die Wehren im Landkreis Ravensburg abgehalten werden, so die Pressemitteilung. Stadtkämmerer Daniel Gallasch überbrachte den Dank der Stadtverwaltung. Die Anstellung von Kommandant Horst Romer bei der Verwaltung ermögliche nun kurze Wege bei Fragen und Entscheidungen zum Feuerwehrwesen, teilt die Wehr mit.

Kreisbrandmeister Oliver Surbeck dankte ebenfalls für den Einsatz in den verschiedensten Bereichen der Feuerwehren auf Landkreisebene. Die Weingartener Feuerwehr sei ein wichtiger Bestandteil für die Feuerwehrarbeit im Landkreis Ravensburg.

Befördert wurden Julian Abel und Frederic Lantoine zum Oberfeuerwehrmann. Für 15 Jahre Feuerwehrdienst wurden Anne Junginger, Manuel Wünsch, Oliver Cannello, Daniel Höß, Manuel Reiter, Thomas Riedl, Carsten Nigsch, Alexander Binder, Arne Usadel, Tobias Wolf, Jan Hirschfeld, Kilian Beck, Evelyn Otto und Miriam Gutekunst mit dem bronzenen Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Für 25 Jahre Dienst wurden Andreas Daiber, Sonja Pfleghar, Markus Schmid, Martin Stürzl-Rieger und Michael Badent mit dem silbernen Ehrenzeichen geehrt. Das goldene Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg bekamen Norbert Biegger, Hubert Engler, Jürgen Ruetz und Manfred Bodenmüller für 40 Jahre Dienst. Bei den internen Jubilaren wurden Josef Badent für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Weingarten, Oliver Koch und Manuela Walzer für 30 Jahre, Carsten Nigsch für 20 Jahre und Sebastian Bodenmüller, Burak Yapak, Raphael Mark sowie Vreni Rothenhäusler für zehn Jahre geehrt. Eine besondere Auszeichnung erhielten Sascha Maucher, Ralf Sauter und Markus Birker von der Feuerwehr Ravensburg Abteilung Stadt – nämlich das Feuerwehr-Ehrenzeichen der Stadt Weingarten für besondere Verdienste um die Förderung der Kameradschaft und Freundschaft zwischen den beiden Feuerwehren Ravensburg und Weingarten verliehen.