So soll Weingarten im Jahr 2030 aussehen

Weingarten im Jahr 2030? Wie soll die Welfenstadt dann aussehen? Wo entstehen neu Stadtviertel? Wo neuer Einzelhandel? Wie verläuft der Verkehr? Wo wird es zentrale Orte geben?

Es sind nicht nur diese Fragen, die die Stadtplaner im Amtshaus derzeit beschäftigen. Denn wie aus der Bevölkerungsprognose hervor geht, wird Weingarten in den nächsten zwanzig Jahren kräftig wachsen. Oberschwaben ist eine prosperierende Region mit einer sehr geringen Arbeitslosenquote bei entsprechend gutem Arbeitsplatzangebot und einem attraktiven Freizeitangebot. Voraussichtlich werden im Jahr 2030 über 30000 Menschen in der Welfenstadt leben. Derzeit sind es knapp 25000.

Stadt kommt an ihre Grenzen

Damit kommt die Stadt beim aktuellen Flächenangebot an ihre Grenzen. Es besteht eine Angebotslücke allein an Wohnraum von 45 Hektar – das entspricht einer Größe von etwa sechseinhalb Fußballfeldern. Daran wird auch das gerade vorgestellte neue Stadtviertel auf dem ehemaligen Schuler-Areal nichts ändern. Bis 2025 sollen in zentraler Lage rund 500 neue Wohnungen für 1000 bis 1500 Bürger entstehen. „Die Bevölkerungsentwicklung können wir allein mit Bauverdichtung nicht auffangen“, sagt Jens Herbst, Abteilungsleiter Stadtplanung und Bauordnung im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Ein Blick auf die Entwicklungsfläche innerhalb der Gemarkung Weingartens zeigt, wo künftig gebaut werden kann. Auf der Karte sind vor allem im Westen und Norden, aber auch einige im Gebiete Süden eingezeichnet, die als mögliche Erweiterungen in Frage kommen. „Die gekennzeichneten Gebiete sind sogenannte Prüfflächen“, erklärt Nicolas Werckshagen Fachbereichsleiter Planen und Bauen. „Hier könnten neue Stadtviertel entstehen.“ Ob das so sein wird, sei keineswegs schon sicher, denn die Stadt muss im nächsten Schritt erst einmal die Eigentumsverhältnisse auf den jeweiligen Grundstücken klären. „Dann wird sich erweisen, ob und welche Grundstücke wir überhaupt kaufen können“, sagt Werckshagen. Ein landwirtschaftlich genutztes Gebiet mit der Nummer 1072/0 und einer Größe von knapp 21 Hektar hat sich die Stadt in einem Rahmenvertrag mit dem gemeinnützigen Siedlungsunternehmen „Landsielung“ bereits gesichert (die SZ berichtete).

Bürger sollen mitreden

Dennoch will die Stadt die Weingartener Bürger bereits zu diesem frühen Zeitpunkt bei der Gestaltung mit ins Boot holen. „Die Stadt gehört in erster Linie den Bürgern“, sagt Werckshagen. „Sie sollen mitreden, wie Weingarten in Zukunft aussehen soll.“ Das sogenannte Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) fasst die gesamtstädtischen Entwicklungskonzepte für Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel und Grünraum zusammen. Auch der derzeit in Arbeit befindliche Verkehrsentwicklungsplan ist berücksichtig. Die Kunst ist es nun diese verschiedenen Aspekte so in einen Plan zu gießen und konkurrierende oder widersprüchliche Belange gegen und untereinander abzuwägen.

Hierzu hat die Stadt acht unterschiedliche Skizzen angefertigt, in denen die Themen Stadtbild und Identität, Tourismus, Wohnen und Infrastruktur, zentrale Orte, Gewerbeflächen und Einzelhandel, Hochschule und Campus, Grün/Freiraum sowie Mobilität dargestellt sind. Diese sogenannten Zielbilder (siehe Abbildung) hat der Gemeinderat nun verabschiedet. Sie werden am 11. Dezember in der Mensa im Schulzentrum (siehe Infokasten) der Öffentlichkeit vorgestellt. Anschließend können die Bürger in Arbeitsgruppen ihre Ideen und Vorstellung zu den Plänen einbringen.

Welche finanziellen Kosten auf die Stadt bei diesem Projekt zukommen, kann die Stadtverwaltung noch nicht genau beziffern, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. So viel steht jedoch fest: Den Kosten für die Planungs-, Grunderwerbs- und Realisierungskosten werden im Wesentlichen Einnahmen durch den Verkauf von Baulandflächen gegenüberstehen.