So schaffen Studenten Raum zur respektvollen Diskussion

Sie integrieren sich problemlos in eine für sie zunächst fremde Kultur, bemühen sich um Toleranz und das Bewusstsein fremder Traditionen: Deshalb wurden fünf Studenten der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) nun im Rahmen des „International Day“ mit dem DAAD-Preis sowie dem International Student Award der Hochschule ausgezeichnet. Verliehen wurden die Urkunden von Professor Michael Pfeffer, Prorektor für Forschung, Internationales und Transfer, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule.

Einer der Preisträger ist Fenilkumar Desai. Er erhält die Auszeichnung des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD). Damit werden jährlich ausländische Studenten geehrt, die sich durch besondere akademische Leistungen sowie bemerkenswertes gesellschaftliches oder interkulturelles Engagement hervorgetan haben. Bereits mit 17 Jahren zog der aus Indien stammende Student für sein Bachelorstudium „Electrical Engineering and IT“ nach Weingarten. Inzwischen schreibt er an seiner Masterarbeit bei der Firma Schuler in Weingarten und ist in seiner neuen Heimat angekommen. So hat er sich an der Gründung des „Council of Indian Students“, kurz CIS, beteiligt. Dennoch habe er sich auch gezielt um Kontakt mit Menschen anderer Kulturen bemüht, erzählt Desai laut Pressemitteilung. Durch seine Freundschaften zu deutschen Studenten hat er die deutsche Sprache gelernt. Für Michael Pfeffer ist er damit „ein Beispiel gelungener Integration, das andere zum Nacheifern ermutigen soll“.

Auch die Studenten Jana Schwab, Lena Welkenbach, Mahmoud El Moghazy und Priyesh Rajakumar können sich über eine Urkunde freuen. Die Mitglieder des „Intercultural Sensitization Tutor Team“ wurden mit dem International Student Award der Hochschule ausgezeichnet. Dieser Preis wird jährlich vom Förderverein der Hochschule Ravensburg-Weingarten gesponsert und unabhängig von Studienleistungen vergeben. Die vier Studenten bilden ein Team, in dem nicht nur unterschiedliche Nationalitäten (Ägypten, Indien, Deutschland), sondern auch unterschiedliche Studiengänge vertreten sind. Bereits zum zweiten Mal hat das Team das Seminar „Intercultural Sensitization“ für deutsche und internationale Studierende organisiert. Damit hätten sie erfolgreich einen Raum zur freundlichen und respektvollen Diskussion geschaffen, um die interkulturelle Sensibilisierung an der Hochschule und in Weingarten voranzutreiben, so Michael Pfeffer. „Die Auszeichnung hat uns gezeigt, dass es die Mühen wert war, wird Lena Welkenbach in dem Pressebericht zitiert. Denn obwohl die Hochschule kulturell vielfältig aufgestellt sei, finde eine Mischung verschiedener Kulturgruppen ihrer Ansicht nach zu wenig statt.