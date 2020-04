So sah Weingarten in den 1950er-Jahren aus

Falls es die Corona-Verordnungen bis dahin zulassen, soll ab dem 27. Juni eine Ausstellung zum Thema „Weingarten in den 50er-Jahren“ im Stadtmuseum im Schlössle gezeigt werden. Diese wurde von Uwe Lohmann, dem Stadtarchivar und Leiter der Museen Weingartens, und der Mitarbeiterin im Bundesfreiwilligendienst, Eva-Kristin Stoll, organisiert und gestaltet.

Toast Hawaii, Petticoats und Nierentische – diese und ähnliche Erinnerungen schwirren um die Zeit des Wirtschaftswunders. Mit dem Wohlstand tauchten neue Moden auf. Rock ’n’ Roll eroberte die moderne neue Technik erleichterte die Arbeit im Haushalt. Doch wie sah Weingarten in den 1950er-Jahren aus?

In der Stadt mit dem alten Bähnle konnte man vom Kinofilm im Welfentheater bis hin zur Modenschau im Schaufenster der Firma Uhlmann so einiges erleben. In der Ausstellung sind neben Aufnahmen aus der Innenstadt zahlreiche Details der 1950er-Jahre zu entdecken. Umfassende Informationen und originale Gegenstände aus verschiedenen Bereichen wecken Erinnerungen, durch die man sich direkt in die damalige Zeit zurückversetzt fühlt.

Ein Zeitstrahl im Treppenhaus des Stadtmuseums lädt die Besucher direkt in die Vergangenheit Weingartens ein. Originale Fotos von Straßen, Gebäuden und Cafés präsentieren das damalige Stadtleben. Typische Musik der 1950er-Jahre sorgt für eine gemütliche Atmosphäre, während die Besucher einen genauen Einblick in das damalige kulturelle Leben erhalten: vom jährlichen Viehmarkt, der heute nicht mehr existiert, bis hin zur Fasnet, dem Schülerfest und dem Kirchweihjahrmarkt, der noch heute von großer Bedeutung ist.

Auch über bekannte Unternehmen, darunter die Maschinenfabrik Weingarten AG und die Firma Charmor, wird ausführlich informiert. Haushalt, Technik und Wohnen werden durch originale Einrichtungsgegenstände auf verschiedenen Etagen des Museums dargestellt.

Im Erdgeschoss sind kleinere Themengebiete in Schubladen zu entdecken, wie beispielsweise die Feuerwehr, das Pädagogische Institut, die Alamannengrabungen und berühmte Weingartener Persönlichkeiten der 1950er-Jahre.

Vorausgesetzt die gesetzlichen Rahmenbedingungen lassen es wieder, sind ergänzend zur Ausstellung im Sommer ein Open-Air-Kinofilm sowie eine Oldtimerschau im Garten des Schlössle für Mitte September geplant.